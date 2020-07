Das überwiegend aus Industriespenden finanzierte Schülerforschungszentrum (SFZ) Südwürttemberg darf auf die Unterstützung der Carl-Zeiss-Stiftung zählen. Die Organisation beteiligt sich im aktuellen Krisenjahr mit einer Fördersumme von 50 000 Euro an den laufenden Kosten. Mithilfe dieser Unterstützung kann der SFZ-Betrieb aufrechterhalten werden.

Acht SFZ-Standorte plus drei Außenstellen gibt es in Baden-Württemberg, einen davon in Tuttlingen. Jedes Jahr tüfteln und erfinden dort rund 600 Jugendliche in ihrer Freizeit. Mit ihren Ergebnissen traten sie in den vergangenen Jahren erfolgreich bei nationalen und internationalen Wettbewerben an.

Die Finanzierung dieser Aktivitäten erfolgt normalerweise über viele Einzelspenden kleinerer und größerer Unternehmen, die das SFZ jedes Jahr einwirbt. Mit Beginn der Corona-Krise haben einige dieser Unternehmen ihre laufende finanzielle Unterstützung eingestellt, sehr viele reduziert. Eine Neuakquise möglicher Unterstützer ist für das SFZ zurzeit schwierig, da die meisten Unternehmen aktuell kaum Kapazitäten für gemeinnütziges Engagement haben.

„Als gemeinnütziger Verein haben wir keine großen Rücklagen und kaum Spielraum, unsere Fixkosten, zu senken“, sagt Dr. Konstanze Nickolaus, kaufmännische Leiterin des Gesamtnetzwerks der SFZ-Standorte. „Aus eigener Kraft könnten wir die SFZ-Aktivitäten derzeitig nicht aufrechterhalten.“

Umso glücklicher ist man deshalb um die Unterstützung der Carl-Zeiss-Stiftung mit einer Fördersumme von 50 000 Euro. Mit der Zusage der Überbrückungsförderung konnte das SFZ-Netzwerk in den vergangenen Monaten seine Aktivitäten zu großen Teilen auf die digitale Ebene heben. Kurse und Workshops finden jetzt online statt, Forschungsprojekte werden online vorbereitet. So hat sich die Zahl der interessierten Nachwuchsforscher sogar in einigen Themenfeldern erhöht.

SFZ-Vorstand und Geschäftsführung arbeiten unterdessen intensiv an neuen Konzepten der Unterstützerwerbung. Die pädagogische Leitung plant schon jetzt Wettbewerbs-Alternativen für das kommende Schuljahr, sollte es auch dann noch Einschränkungen geben. Die SFZ-Standorte öffnen ab dem kommenden Schuljahr unter verstärkten Hygienevorschriften.