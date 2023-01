Schüleraustausch der Partnerstädte soll wieder möglich werden

„Unsere Städtepartnerschaft lebt“, betont Vorsitzender Hans Roll in der Vollversammlung der Partnerschaftskommission Tuttlingen-Draguignan im Tuttlinger Rathaus. Ein wichtiger Punkt war dabei der Schüleraustausch der beiden Städte und die Planungen fürs kommende Jahr.

Julian Fischer vom IKG, der für Schüleraustausche zuständig ist, bedauerte, dass der Schüleraustausch in den vergangenen drei Jahren nicht möglich gewesen sei. Dazu komme die Problematik, dass die Franzosen von ihrer Seite aus nur wenige Schüler beisteuern können – es gebe zu wenige Deutschlernende und Deutschlehrer. Doch eine Deutschlehrerein aus Draguignan, Birte Grassi, will nun für das Frühjahr 2024 wieder ein Austausch organisieren. Die Partnerschaftskommission will sich ebenfalls für ein Weiterbestehen des Austausches einsetzen., der zwischen den Tuttlinger Gymnasien und den Gesamtschulen in Draguignan stattfindet. Es sollten auch Schüler angesprochen werden, die kein Deutsch lernen, sondern einfach Interesse daran hätten, eine neue Kultur kennenzulernen. Der Austausch könne auch mit eher geringen Sprachkenntnissen durchgeführt werden. Wichtig sei, dass die Kulturen in Verbindung bleiben.

Vor allem die persönlichen Kontakte nach Draguignan seien nach wie vor wichtig. Die Jugend müsse einbezogen werden, vielleicht über Sportveranstaltungen. Hans Roll teilte mit, dass der Leiter der Musikschule Tuttlingen, Alfons Schwab, eine Musikdelegation aus Draguignan für das Musikschulfest im Juli in Tuttlingen eingeladen hat und um einen Beitrag zum Motto „Musik berührt und bewegt“ gebeten hat. Hans Roll sagte, man könne damit ein breiteres Programm unter dem Motto „Verständigung ohne Sprache über die Musik“ organisieren. Geplant ist für das kommende Stadtfest im September wieder ein gemeinsamer Stand auch mit Bex, der Partnerstadt in der Schweiz. Und 2024 soll das Jubiläum „35 Jahre Jumelage“ gefeiert werden.