Schüler aus der Region räumen beim Jugend forscht-Bundesfinale ab

Die Preisträgerinnen und Preisträger des 56. Bundeswettbewerbs Jugend forscht stehen fest: Beim Finale in Heilbronn wurden die besten MINT-Talente in den sieben Jugend forscht Fachgebieten im Rahmen einer Online-Siegerehrung ausgezeichnet. Für das Bundesfinale hatten sich 169 Nachwuchswissenschaftler mit 113 Forschungsprojekten qualifiziert, darunter vier Projekte vom Regionalwettbewerb Donau-Hegau.

„Wir sind stolz darauf, durch die Vielzahl der erst- und zweitplatzierten Teilnehmer des Regionalwettbewerbs Donau-Hegau, der erfolgreichste Regionalwettbewerb im Bundesfinale von Jugend forscht zu sein“, sagte Carmen Butsch, Patenbeauftragte von Karl Storz, das den Regionalwettbewerb zusammen mit der Stadt Tuttlingen ausgerichtet hatte, laut einer Pressemitteilung.

Mit 1500 Euro dotiert

Bestes Nachwuchstalent Deutschlands im Fachgebiet Technik istTobias Neidhart von der HTWG Hochschule in Konstanz nennen: Der 18-Jährige beschleunigte einen speziellen Typ 3D-Drucker, bei dem zähflüssiges Harz mit UV-Licht belichtet wird. Das zum Patent angemeldete Gerät bestückte er mit einem Ultraschallsender, der das Kunstharz erwärmt, das so schneller aushärtet. Als Bundessieger im Fachgebiet Technik erhält er zudem den Sonderpreis „Zukunftsorientierte Technologien“, welcher mit 1500 Euro dotiert ist.

Melina Reckermann und Isabel Seibel vom Immanuel-Kant-Gymnasium in Tuttlingen holten sich im Bundesfinale im Fachgebiet Geo- und Raumwissenschaften einen 2. Platz: Die beiden Mädchen haben in ihrer Forschung die Auswirkungen verschiedener Pflanzen auf Böden untersucht. Neben dem 2. Platz erhielten sie als Sonderpreis eine Einladung zur Teilnahme am Junior Water Prize in Schweden, der vom 23. bis 27. August stattfinden wird. Bei diesem internationalen Wettbewerb des Stockholm International Water Institutes präsentieren Jugendliche aus der ganzen Welt ihre Projekte zum Thema „Wasser“ auf Englisch. Die Schirmherrschaft hat Kronprinzessin Victoria von Schweden inne.

Ein Mittel gegen den Buchsbaumzünsler

Helen Hauck vom Nellenburg Gymnasium Stockach darf sich ebenfalls über einen 2. Platz freuen: Sie überzeugte die Juroren im Fachgebiet Chemie mit ihrem Projekt, in dem sie eine natürlich vorkommende Substanz entdeckte, welche als Basis für ein neues Spritzmittel dient, um Buchsbaumhecken vor dem weit verbreiteten Zünsler zu schützen.

„Ich freue mich sehr über das großartige Abschneiden unserer jungen Forscherinnen und Forscher beim Bundeswettbewerb. Da sich im Bundesfinale die Champions League der Nachwuchsforscher misst, stehen diesen Jugendlichen nun alle Türen für eine großartige Forscherkarriere offen“, so der Wettbewerbsleiter Roland Renner. „Das Innovationsportfolio der jungen Talente in unserer Region ist immens. Dass so viele Platzierungen von einem Regionalwettbewerb kommen, ist sehr außergewöhnlich. Ein erfolgreicher Wettbewerb, der sogar einen Bundessieger hervorbringt, geht zu Ende und wir sind startklar für die nächsten kreativen und innovativen Projekte und ihre Teilnehmer“, ergänzt Sandra Ittig, Patenbeauftragte der Stadt Tuttlingen.