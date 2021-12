Schrotenschule spendet für Senioren

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Kinder und Eltern der Schrotenschule haben für Tuttlinger Senioren gesammelt. Wie in den vergangenen Jahren schon, spendeten die Schrotenkinder und Schroteneltern den Inhalt für Päckchen für bedürftige Tuttlinger Senioren.

In diesem Jahr wurden es fast 80 Päckchen, also noch einmal 30 Päckchen mehr als im Jahr zuvor. So viele Päckchen gab es noch nie. Gespendet wurden Kaffee, Tee, Kekse, Hygieneartikel, Rätselhefte und Ähnliches für die Päckchen. Diese wurden, nachdem sie in der Schule in Schuhkartons (gespendet von den beiden Tuttlinger Schuhfabriken) verpackt wurden, nun abgeholt. Eine Mitarbeiterin der Stadt Tuttlingen aus der Abteilung Familie, Integration und Soziales kam mit einem ausreichend großen Auto. Pünktlich zu Weihnachten werden nun alle Päckchen an die bedürftigen Senioren verteilt.

Es ist schön, dass diese inzwischen traditionelle Spendenaktion auch während der Coronapandemie mit großem Erfolg durchgeführt werden konnte.