Schrotenschule in Förderprogramm

Unter dem Motto „Leistung macht Schule“ startet am 1. Februar die Bund-Länder-Initiative zur Förderung leistungsstarker Schüler. Mit dabei ist auch die Tuttlinger Schrotenschule im „Cluster Rottweil“. Ziel der bundesweiten Initiative ist es, passgenaue Förderkonzepte für leistungsstarke und potenziell besonders leistungsfähige Schüler zu entwickeln.

In den kommenden zehn Jahren stellen der Bund und die Länder zu gleichen Teilen insgesamt 125 Millionen Euro bereit. Die Initiative setzt auf eine enge Verzahnung von Schule und Wissenschaft und soll durch praxisnahe Bildungsforschung begleitet werden. Am Dienstag trafen sich laut einer Pressemitteilung des Landesbildungsministeriums die 300 teilnehmenden Schulen – darunter 39 aus Baden-Württemberg – auf einer Auftaktveranstaltung in Berlin, die insbesondere den Schulleitungen und Lehrkräften die Gelegenheit gab, sich miteinander auszutauschen und mit den Vertretern der wissenschaftlichen Begleitforschung zu sprechen.

Die Initiative soll einen Beitrag dazu leisten, das Bildungswesen in Deutschland qualitativ weiterzuentwickeln. Internationale Studien zeigen, dass die Schulsysteme vor erheblichen Herausforderungen bei der Unterrichtsqualität und Leistungsfähigkeit stehen.

Im „Cluster Rottweil“ sind neben folgende Schulen vertreten: Leibniz-Gymnasium in Rottweil, John-Bühler-Realschule in Dornhan, Südstadtschule (Grundschule) in Villingen soei die Schroten-Grundschule in Tuttlingen. (pm)