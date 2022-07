Schrotenschule erfolgreich bei „Jugend trainiert“

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 31. Mai fanden in Tuttlingen im Donaustadion die Grundschul-Wettkämpfe in der Disziplin Leichtathletik statt für „Jungend trainiert für Olympia und Paralympics“. Einige Grundschulen aus dem Landkreis Tuttlingen haben sich beteiligt und sowohl die Mannschaft der Mädchen als auch das Team der Jungs der Grundschule Schrotenschule Tuttlingen haben den hervorragenden ersten Platz belegt. Deshalb ging es für beide Teams weiter in das Regionalbezirks-Finale nach Oberkirch bei Offenburg.

Am 14. Juli fanden nun die Wettkämpfe des Regionalbezirks-Finales statt. Die Teams der Schrotenschule mussten gegen jeweils zehn andere Teams aus dem Regierungsbezirk Freiburg antreten und haben sich äußerst erfolgreich geschlagen: Die Mannschaft der Mädchen hat einen hervorragenden zweiten Platz belegt und die Mannschaft der Jungs den vierten Platz.