Schon 1929 zogen Narren durch Durchhausen

Die Durchhauser Narrenzunft 1976 blickt auf bewegte Jahre zurück. Heuer organisieren die Durchhauser Narren den 44. Fasnetsumzug am Fasnetdienstag, 25. Februar. Fasnetumzüge haben in Durchhausen eine längere Geschichte, bereits für das Jahr 1929 gibt es Belege für einen ersten Umzug in Durchhausen.

Anfang der 70er Jahre organisierte die Sportvereinsjugend die Fasnet im Dorf, und seit der Gründung der Lupfenhansele liegt der Fasnetumzug in deren Händen. Am Strom der alljährlichen Besucher am Fasnetdienstag zum Umzug kann man sehen, dass sich dieses Engagement auszahlt.

1976 haben fünf Durchhausener die Narrenzunft ins Leben gerufen, heute hat der Verein rund 100 Mitglieder. Er pflegt viele Freundschaften in der näheren und weiteren Umgebung. So gab es in den Anfangsjahren unter anderem viele Besuche in Cluses (Frankreich). Auch heute noch fährt die Narrenzunft jährlich nach Frankreich. Immer am Sonntag nach Aschermittwoch nimmt die Durchhauser Zunft am Umzug der Hohbarrer Deifel teil.

Ursprünglich gab es die Narrenfigur des Lupfenhansele, im Jahr 1981 erweiterte man um den Elferrat. Dieser ist heuer in der 40. Kampagne dabei. 1984 wurde beschlossen, dass der Elferrat Kostüme bekommt, 1985 lief der Elferrat zum ersten Mal bei den Umzügen mit. 1999 kamen die beiden Einzelfiguren Graf von Nellenburg und der Freiherr von Lupfen dazu. Die Burgwächter und D´Schuh Marei ergänzen seit 2014 die klassischen Lupfenhansele.

Dem Archiv der Narrenzunft ist zu entnehmen, dass 1982 der Elferrat aus Roland Mink, Alfred Scheer, Sonja Schorpp, Claudia Walter, Sonja Liebke, Gerd Schneckenburger, Iris Ruoff, Joachim Marquart, Gertrud Liedigk und Thomas Häring bestand.

2020 setzt sich der Elferrat so zusammen: Ralf Schrenk, Thomas Haller, Jens Panagiotidis, Wolfgang Baur, Jasmin Dinse, Dirk Dinse, Heike Zetting, Christine Trepesch, Sophia Panagiotidou, Uwe Trepesch und Mandy Aberle.

Klassisch tragen die Mitglieder des Elferrats ihren roten Umhang zum roten Oberteil mit Wappen, dazu eine schwarze Hose, gekrönt mit schwarzem Hut und echtem Fuchsschwanz darauf.