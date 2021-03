Die DRK-Bereitschaft Hausen ob Verena führt die kostenlosen kommunalen Corona-Schnelltests in Durchhausen auf dem Parkplatz hinter der Halle durch.

Die Bürger dürfen in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben. Das DRK testet im Drive-in System, damit die Abstandsregeln gewahrt werden können. Wer sich testen lassen will, muss sich vorher anmelden. Einen Termin vereinbaren können Bürger unter der Telefonnummer 0151 / 257 115 47.

Geplant sind Tests an zwei Tagen in der Woche zu unterschiedlichen Uhrzeiten und am Wochenende. Testberechtigt für einen kostenlosen Test pro Woche sind in Kontakt mit vulnerablen Personengruppen stehende Personen, Personen die ein hohes Expositionsrisiko im beruflichen oder privaten Umfeld hatten oder haben und Schülerinnen und Schüler und Eltern.