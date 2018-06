Schneiderhan: „Mehr und intelligenter für Rüstung ausgeben!“

Die Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten, der Zerfall bestehender Grenzen, Konflikte um Klima, Wasser, Migration und Demographie: Die vor allem in Europa über mehr als zwei Jahrzehnte als sicher angenommenen Strukturen lösen sich auf. Mit dieser These konfrontiert Wolfgang Schneiderhan, langjähriger Generalinspekteur der Bundeswehr und damit „Erster Soldat“, seine Zuhörer. Am Dienstagabend sprach der 68-Jährige in Tuttlingen im Rahmen der Reihe „Open Campus“ und forderte deutlich mehr Anstrengungen als bisher für den Erhalt der Freiheit und Sicherheit in Europa.

Ganz am Ende der Veranstaltung, nach einem einstündigen Vortrag und einer ebenso langen, anspruchsvollen Fragerunde mit den 150 Zuhörern, muss auch Schneiderhan eingestehen: „Ich war davon überzeugt, dass es keinen Rückfall in Bedrohungsszenarien an den Grenzen Europas mehr geben würde.“ 1966 in die Bundeswehr eingetreten, machte der aus Riedlingen stammende und in Bad Saulgau aufgewachsene Schneiderhan eine steile Karriere und war ab 2002 Generalinspekteur. Unter seiner Leitung wandelte sich die Bundeswehr zu einer Einsatzarmee, die aktuell in 16 Einsätzen steht.

Seinen Zuhörern zeigt Schneiderhan an diesem Abend auf dem Hochschulcampus auf, dass die Bedrohungen für Europa gar nicht überraschend aufgetaucht seien. Die Aggression Putins gegen die Ukraine, die starke Terrormiliz IS: „Man konnte alles, die ganze Entwicklung, in der Zeitung nachlesen!“ Allerdings sei es auch vielen Politiker nicht bewusst, wie groß das vom IS beherrschte Gebiet mittlerweile sei: „So groß wie Großbritannien!“ Die Medien hätten hier die Aufgabe, für mehr Bewusstsein zu sorgen, kritisiert Schneiderhan, „aber ich habe bisher keine Karte mit Vergleichsgrößen in den Blättern entdeckt!“

Die Auflösung und damit die Fragmentierung staatlicher Strukturen, „die Konfessionalisierung der Konflikte und damit die Rückkehr der Religionskriege“ sind nach Beobachtung Schneiderhans vor allem durch eine ungeheure Dynamik gekennzeichnet, auf die der Westen bisher keine Antwort wisse. Der General lässt durchblicken, dass er eine Empfehlung für künftiges Handeln aus einem Blick zurück ableiten würde: „Die glaubhafte Abschreckung des Westens beruhte bis 1989 auf drei Säulen: dem Angebot zum Dialog, militärischer Substanz politischem Willen.“

Europa braucht nach Meinung Schneiderhans eine gemeinsame Sicherheitspolitik, denn der Kontinent werde stärker denn je durch Konflikte wie den Kampf um Wasser und den Klimawandel herausgefordert. Die weltweite Migration sei durch die Flüchtlingswelle spürbar: „Gerade diese Konflikte sind in Europa längst angekommen!“ Der alternde Kontinent mit seinen Demographie-Problemen, dagegen junge afrikanische Staaten ergebe reichlich Konfliktpotenzial.

Was tun? Bei den Rüstungsausgaben müsse „mehr und intelligenter“ ausgegeben werden, Schneiderhan sieht europäische Vernetzung bei der Sicherheitspolitik und Aufgabenteilung auf militärischem Gebiet als Gebot der Stunde an. Auf die USA könne man nicht mehr alle Aufgaben abschieben, dort rücke der pazifische Raum in den Focus. Die Eskalationsstufen, auf die Europa sich im Rahmen der neuen strategischen Selbstfindung vorbereiten müsse: „Es geht um Prävention wie bei der Entwicklungshilfe, dann um Intervention, im Zweifelsfall um Gewaltanwendung und im vierten Schritt um Nachsorge.“