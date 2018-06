Schneider-Tore sorgen für 2:0-Sieg des SV Bärenthal

Die Landesliga-Fußballfrauen des SV Bärenthal haben in Sondelfingen ihren zweiten Auswärtssieg erreicht. Beim 2:0-Sieg blieben sie zudem erstmals in dieser Saison ohne Gegentor.

In der Fremde holte der Aufsteiger somit bisher alle sechs möglichen Punkte. Torfrau Julia Weiß hielt ihren Kasten sauber. Vorne avancierte Miriam Schneider mit einem Doppelpack zur Matchwinnerin der Bärenthalerinnen.

In einer über eine Stunde lang offenen Partie mit Chancen auf beiden Seiten, markierte Schneider in der 66. Minute die Führung für die Gäste. Die blieben am Drücker und legten in der 77. Minute das 2:0 nach. Diesen Vorsprung ließ sich der SVB in der Schlussphase nicht mehr nehmen.

Trainer Andreas Schwarz lobte seine Mannschaft: „Das Spiel war in Ordnung. Wir haben beide Treffer aus dem Spiel heraus erzielt. Mit dem Ergebnis bin ich natürlich sehr zufrieden.“ (olg)