Schneeschuhverein startet in die Skihütten-Saison

Noch laufen die Lifte nicht, doch der Schneeschuhverein Tuttlingen eröffnet am kommenden Wochenende am Aggenhausener Hang seine diesjährige Wintersaison in der vereinseigenen Skihütte. Interessierte sind dazu eingeladen.

Von Dezember bis Mitte März wird die Aggenhausener Skihütte an den Wochenenden von ehrenamtlichen Wirte-Teams aus den Reihen des Vereins bewirtet – auch dann, wenn die Lifte wegen Schneemangels nicht laufen.

Vorstand bewirtet die Gäste

Das erste Bewirtungs-Wochenende übernimmt traditionell der Vereins-Vorstand rund um seinen Vorsitzenden Bernd Kramer. Geöffnet ist am Samstag, 15. Dezember, ab 14 Uhr und am Sonntag, 16. Dezember, ab 11 Uhr. Der Vereinsvorstand bietet dabei verschiedene warme Speisen, Kuchen und Getränke an.

Die Hütte ist seit 1932 im Besitz des Schneeschuhvereins Tuttlingen. Über die Jahrzehnte wurde das Gebäude mehrfach modernisiert und ausgebaut. Der letzte große Meilenstein war die aufwändige Sanierung der Sanitäranlagen im Erdgeschoss. Auch in den vergangenen Monaten hat der Verein erneut die Hütte instandgesetzt – neben einigen Kleinigkeiten wurden unter anderem neue Fensterrollläden montiert.