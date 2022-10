Schneeschuhverein hat Radsportler aus Bex zu Gast

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Jeden Tag übernahm ein anderer Guide die Routenplanung. Den Auftakt am Freitag, 21. Oktober machte Ulrich Manz mit einer Fahrt ins Donautal. Sehenswürdigkeiten wie das Kloster Beuron und der Knopfmacherfelsen standen bei der Tour im Vordergrund. Den Abend verbrachten alle zusammen im Irish Pub.

Am Samstag ging es mit Bernd Kramer über den Witthoh an den Bodensee nach Ludwigshafen. Die Mittagsrast verbrachte man auf dem Haldenhof. Dort konnte die Gruppe bei Sonnenschein den herrlichen Ausblick auf den See genießen. Am Abend wurden die Gäste zum Abendessen im Hotel Ritter eingeladen.

Am Sonntag ging die Tour Richtung Westen: Der Schwarzwald war unser Ziel. Wieder ist es recht kühl und ein strammer Wind bläst uns entgegen. Dafür hat das Wetter insgesamt die Tendenz zur Besserung und Regenschauer sind nicht zu erwarten. Mit Ameis, Woody, Heinz und Bernd unterstützen insgesamt vier SVT-Radler den Tourguide Martin Gienger.

Da es doch recht weit ist, um in den Schwarzwald und auch wieder zurück zu radeln, fuhren wir zunächst nach Öfingen, um zumindest einen guten Blick auf dessen höchste Erhebungen zu erhaschen. Über Oberbaldingen, Pfohren geht es dann nach Donaueschingen, um den Donauursprung zu bestaunen und eine kleine Runde durch die Innenstadt zu drehen.

Die Gäste aus Bex sind schließlich schon den dritten Tag in Folge im Sattel! Also teilen wir die Gruppe: Der Großteil fährt mit Martin die Tour wie geplant (gesamt 105 Kilometer), während Bernd mit einer kleineren Gruppe etwas abkürzt. In Löffingen gibt es eine Kaffeepause und ab dann ändern wir unsere Fahrtrichtung und haben wir endlich den ersehnten Rückenwind. Über Unadingen, Döggingen, Hausen vor Wald, Behla, Geisingen geht es nach Tuttlingen zurück.

Am Montag war Harald Schulze der Tourguide. Er führte die Bexer noch auf den Heuberg. Die Kilometer waren somit mit einigen Höhenmetern gespickt. Aber auch am letzten Tag konnten alle nochmals die schöne Gegend genießen und eine abschließende Einkehr in der vereinseigenen Tuttlinger Skihütte rundete den Tag ab.

Die Bexer Radfahrer mit Ihrem Präsidenten Maurice Getaz, bedankten sich beim Schneeschuhverein Tuttlingen für die tollen Tage und luden uns zum Gegenbesuch in Bex ein.