Schneckenburger-Denkmal: Vortrag fällt aus, Workshop am Freitag beginnt im Stadtgarten

Der für Donnerstag im Rahmen der Veranstaltungsreihe zum Schneckenburger-Denkmal angekündigte Vortrag mit Volkhard Knigge fällt aus. Das teilt die Stadt Tuttlingen mit. Der Bürgerworkshop am Freitag, 21. Oktober, findet hingegen statt. Er beginnt allerdings - anders als zunächst angekündigt - direkt am Denkmal und wird dann im Rathausfoyer fortgesetzt.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Knigge kurzfristig alle Termine absagen, so dass auch der Vortrag über Gedenkkultur in Tuttlingen entfallen muss. Er wird eventuell zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt.

Wie geplant findet dagegen am Freitag, 21. Oktober, von 15 bis voraussichtlich 17 Uhr der Bürgerworkshop zum Thema statt. Entgegen der ursprünglichen Ankündigungen trifft man sich um 15 Uhr direkt am Denkmal im Stadtgarten. Vor Ort gibt es eine Einführung zum Thema und die Möglichkeit, mit diesen Informationen im Hinterkopf das Denkmal nochmals genau zu betrachten. Gemeinsam geht es dann ins Rathausfoyer, wo zunächst Impulse zu möglichen Projekten gegeben werden, danach aber sind die Teilnehmenden selber gefragt, ihre Ideen in einer vom Journalisten Dieter Kleibauer moderierten Runde zu äußern.

Die Ausstellung „In Stein gemeißelt!?“ ist danach noch bis zum 11. November im Rathausfoyer während der üblichen Öffnungszeiten zu sehen.