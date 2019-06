Schnäpseln im Rathaus unbedingt erlaubt

Sie wissen wie man echte Schwaben zum Lachen bringt: Das Komiker-Duo Albin Braig und Karlheinz Hartmann. In ihren Rollen als Hannes und der Bürgermeister haben sie am vergangenen Montag in der Tuttlinger Stadthalle mit ihrem Programm „Jetzt hannes!“ für Lacher am Fließband gesorgt. Altgebacken, klassisch und vor allem in gewohnter Manier präsentierten sich Hannes und der Bürgermeister in der Stadthalle. So wie die Fans die beiden liebgewonnen haben und kennen. Hannes mit schwarzem Hut und Weste, der Bürgermeister in weißem Hemd und Krawatte. Ihr lautes und freches Mundwerk hatten sie genauso im Gepäck wie viele Geschehnisse vom Land – der Spaß beginnt.

Hannes ist aufgewühlt

Nicht aber für den Amtsboten Hannes. Er hat erfahren, dass sein Stammlokal, der „Ochsen“, schließt. Völlig aufgewühlt überbringt er dem Bürgermeister an dessen Schreibtisch diese Nachricht. Überhaupt spielen sich alle Szenen ganz traditionell im Bürgermeisterzimmer ab. Chinesen werden als Nachfolger gehandelt. Schrecklich, denn die köstlichen schwäbischen Spezialitäten wären dahin. „Ich will doch nicht mein Zwiebelrostbraten mit Stäble essen“, ist der Bürgermeister empört. Hannes legt einen obendrauf: „Und ich will nicht meine Maultaschen aus dem Aquarium angeln“ – die 660 Besucher in der nahezu ausverkauften Stadthalle amüsieren sich köstlich. Dazu bereitet den beiden die digitale Welt große Sorgen, denn schließlich ist ein Zwiebelrostbraten in Youtube nicht das gleiche, als beim Ochsen auf dem Teller. Wie Hannes erzählt, habe der Pfarrer zudem gepredigt, dass man von Computer-Chips nicht satt werden könne. Allerdings von seinen Oblaten auch nicht. Egal wie, die beiden versuchen schon ihre chinesischen Sprachkenntnisse zu verbessern und haben Bedenken, dass ihre „flüssige Kultur“ aussterbe, die sie mit einer letzten „Fahne“ durch die Stadt tragen wollen. Zur Freude von Hannes hatte der Bürgermeister natürlich auch den Schnaps in Tuttlingen dabei, der mehrfach zum Einsatz kam, obwohl sich der treue Amtsbote schon zuvor am Alkohol bediente, natürlich „notgedrungen“, weil das Schicksal ihn dazu gezwungen habe. „Dabei habe ich mich ein bisschen verschluckt aber dem Alkohol gesagt, er soll erst nach dem Dienstschluss wirken. Aber auf mich hört ja keiner“. Nicht nur der Lacher kam beim Publikum an, sondern auch, als Hannes seinem Chef erklären musste, warum dieser in einer Schubkarre aufwachte oder dass die Abkürzung www für weltweites warten steht.

Nicht zu vergessen das „Schatzilein“ vom Bürgermeister, das ihm die Hemden nicht mehr bügelt. Und auch Hannes stellt sich nach Aufforderung des Stadtoberhaupts quer, denn: „Nur weil ihre Frau sie nicht mehr bügeln will“, mache er das noch lange nicht. Warum auch? Die Frau des Bürgermeisters gab ihm schließlich 50 Euro, dass er ihrem Gatten nicht hilft. Der Schultes werde im Rathaus heimlich schon als „Knitter-Man“ bezeichnet. Also bügelt er selbst. Ein Tipp vom Amtsboten: „Wenn man kalt bügelt, braucht man mehr Kraft“. Mit diesem Ratschlag schafft es auch der Bürgermeister seinen Kittel zu bügeln. „Und wie sieht er aus?“. Hannes: „Sagen wir es so , was kostet denn ein Neuer?“. Zu allem Ärger ist der Bürgermeister auch noch krank geworden. Hannes weiß Abhilfe, denn ein Saunagang soll helfen. Allerdings ist dieser in der Stadt eher unattraktiv, da Männlein und Weiblein strikt getrennt sind. Da kommt die gemischte Sauna in der Nachbargemeinde schon gelegener. Da geht selbst der Pfarrer montags hin, wie Hannes weiß. Ein Glück, dass der Gemeinderat an den Tagen immer verhindert ist, sonst wäre es zu voll und „bei dem Gedränge wüsste ich nicht, wo der Pfarrer liegen würde“.

Der große Saal der Stadthalle ist von Anfang bis Ende begeistert – egal welche Geschichten über den Schreibtisch des Bürgermeisters wandern. Vor allem ist es aber die Mimik und Gestik sowie das ausdrucksstarke Spiel, das die beiden Komiker wie keine anderen verkörpern und damit dem Hannes und dem Bürgermeister einen unverwechselbaren Stempel aufdrücken.

Zwischen den einzelnen Szenen sorgten die „Herrn Stumpfes Zieh & Zupfkapelle“ für die musikalische Unterhaltung – in skrupelloser Hausmusik verpackt. Die vier Musiker sind an der Seite von Hannes und dem Bürgermeister ein fester Bestandteil und von dort nicht mehr wegzudenken.