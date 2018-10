Schmuck aus Kaffeekapseln

Fantasievolle Kreationen werden in der Schmuckwerkstatt des Psychosozialen Förderkreises Tuttlingen (PSF) hergestellt: Ringe, Armbänder, Ohrringe, Broschen, Lichterketten und vieles mehr entstehen hier aus gebrauchten, bunten Nespresso-Kapseln, die so wieder eine sinnvolle, schmückende Verwertung finden.

„Die Idee zur Verwertung der Kaffee-Kapseln entstand im Oktober vergangenen Jahres“, berichtet Simone Vogler, Sozialarbeiterin und verantwortliche Betreuerin der Schmuckwerkstatt. „Damals kam eine Klientin aus der Klinik zu uns und hatte ein Armband aus Nespresso-Kapseln am Handgelenk.“ Gemeinsam mit den Klienten entstand die Idee, dass man dies als niederschwelliges Beschäftigungsangebot auch in der Gruppe des ambulanten betreuten Wohnens sowie der Tagesstätte als Freizeitangebot anbieten könnte.

„Anfangs haben wir nur Armbänder gemacht. Da aber Weihnachten vor der Türe stand, haben wir es auch mit Engeln versucht, die dann beim Rittergarten-Weihnachtsmarkt angeboten wurden und reißenden Absatz fanden, ebenso wie die Lichterketten“, erzählt sie. Auf Ostern hin wurden kleine, bunte Osterhasen gefertigt. Die Ideen zur immer größer werdenden Nespresso-Kapsel-Kollektion holt sie sich meist im Internet, oder aber sie entstehen während der gemeinsamen Arbeit.

„Jeder unserer Klienten kann sich bei der kreativen Arbeit so einbringen, wie es ihm oder ihr möglich ist: Beim Entleeren und Reinigen der Kapseln, bei gröberen Formarbeiten, oder bei Dingen, bei denen die Feinmotorik gefragt ist“, erklärt Vogler. Dabei habe manch einer festgestellt, wie geschickt und kreativ er sei.

Über eine Vortragsreihe, an der der Psychosoziale Förderkreis teilnahm, kam das Hörhaus Tuttlingen in diesem Sommer ins Spiel. Geschäftsführer und Inhaber Torsten Saile will dem Projekt seitdem eine Plattform bieten und stellt den Schmuck im Empfangsraum aus. Zudem legt er in jede Kundenmappe einen Flyer des Psychosozialen Förderkreises.

Wenn eines der Schmuckstücke verkauft wird, ist das ein Erfolg für die Schmuck-Hersteller, weiß Vogler: „Für unsere Klienten ist der Erfolg damit verbunden, dass sie persönlich dadurch eine ganz besondere Wertschätzung erfahren.“