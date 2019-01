Schlussdoppel Stickel/Schneider rettet Tuttlingen Punkt

Mit einem 8:8-Unentschieden gegen den Tabellennachbarn TTC Hegnach ist der Tischtennis-Verbandsligist TTC Tuttlingen in die Rückrunde gestartet. Zwischenzeitlich hatte es nach einem Sieg für die Tuttlinger ausgehen, doch am Ende war die Punkteteilung ein gerechtes Ergebnis.

Während die Blau-Weißen weiterhin auf Marian Pudimat und Thomas Fader verzichten müssen, waren auch die Gäste verletzungsbedingt gehandicapt. So musste die Nummer zwei der Hegnacher, Marian Majak, seine Spiele kampflos abgeben.

Von Anfang an entwickelte sich ein enges Match. Gleich zu Beginn holten die Tuttlinger einen Punkt, mit dem eigentlich nicht zu rechnen war. Das Doppel Niki Schärrer/Martin Ettwein zeigte gegen das Spitzendoppel der Hegnacher eine ganz starke Leistung – ein 3:1 war die Folge. Nach dem Kampflos-Sieg von Detlef Stickel/Volker Schneider verloren Andreas Kohler/Markus Schmitz gegen Georgios Tstantekidis/Georgios Papadopoulos.

Am vorderen Paarkreuz holten die Tuttlinger ihren dritten Punkt durch einen kampflosen Sieg Stickels gegen Majak. Volker Schneider tut sich gegen die Nummer eins der Gäste, Chudik, regelmäßig schwer – und das war am Samstag nicht anders. Seine 0:3-Niederlage bedeutete das 3:2 aus Sicht der Tuttlinger. Bei dieser knappen Führung sollte es auch nach den Spielen am mittleren Paarkreuz bleiben. Hier überzeugte Schärrer mit einem Dreisatzsieg gegen Tsantekidis.

Am Nachbartisch gestaltete Andreas Kohler das Spiel gegen den starken Skorepa zunächst offen, doch mit Fortgang der Partie wurde der Gästespieler immer stärker. Eine Punkteteilung gab es auch am hinteren Paarkreuz. Hier gelang Schmitz ein 3:2-Erfolg über Marcel Mohr, während Ettwein gegen Papadopoulos in drei Sätzen unterlag. Zwei Siege am vorderen Paarkreuz ließen im Tuttlinger Lager Hoffnung auf einen doppelten Punktgewinn aufkommen. Der frisch gebackene württembergische Seniorenmeister Stickel holte sich ein überzeugendes 3:0 gegen Chudik, und Volker Schneider kam zu einem Kampflos-Sieg gegen Majak.

45 Minuten später war allerdings aus der Drei-Punkte-Führung ein Rückstand geworden, denn Schärrer, Kohler, Schmitz und Ettwein verloren ihre Spiele. Das Spitzendoppel Stickel/Schneider rettete den Tuttlingern dann das 8:8.

Die Spiele im Einzelnen

Tuttlinger Spieler erstgenannt: Detlef Stickel/Volker Schneider – Marian Majak/Marcel Mohr 3:0 (11:0, 11:0, 11:0); Niki Schärrer/Martin Ettwein – Richard Chudik/Lukas Skorepa 3:1 (3:11, 12:10, 11:6, 11:5); Andreas Kohler/Markus Schmitz – Georgios Tsantekidis/Georgios Papadopoulus 1:3 (7:11, 11:7, 5:11, 5:11); Stickel – Majak 3:0 (11:0, 11:0, 11:0); Schneider – Chudik 0:3 (5:11, 11:13, 2:11); Schärrer – Tsantekidis 3:0 (11:9, 14:12, 11:8); Kohler – Skorepa 1:3 (11:9, 6:11, 5:11, 7:11); Schmitz – Mohr 3:2 (11:13, 11:6, 11:3, 11:13, 11:7); Ettwein – Papadopoulos 0:3 (7:11, 7:11, 8:11); Stickel – Chudik 3:0 (11:3, 11:7, 12:10); Schneider – Majak 3:0 (11:0, 11:0, 11:0); Schärrer – Skoreap 0:3 (4:11, 6:11, 8:11); Kohler – Tsantekidis 1:3 (5:11, 11:4, 6:11, 4:11); Schmitz – Papadopoulos 0:3 (9:11, 7:11, 8:11); Ettwein – Mohr 2:3 (12:10, 14:16, 11:6, 4:11, 11:13); Stickel/Schneider – Chudik/Skorepa 3:1 (12:10, 11:7, 9:11, 11:6).