Schluss mit kostenlosem Parken am Tuwass

Kostenloses Parken am Tuwass ist bald Geschichte: Am Donnerstag hat der Technische Ausschuss die Weichen dafür gestellt, dass die bisher städtischen Parkflächen rund um das Tuwass in den Besitz der Stadtwerke übergehen. Künftig soll ein Parkscheinautomat das Parken rund ums Bad regeln – und Badegäste bekommen die Gebühren mit dem Eintrittspreis verrechnet.

Es sei ein Thema, das man „schon seit ewigen Zeiten“ im Rathaus hin und her schiebe, sagte OB Michael Beck vor dem Ausschuss. Hintergrund ist die oft schwierige Parkplatzsituation am Tuwass. Häufig sind die Plätze vollständig belegt – und immer wieder gibt es Beschwerden von Badegästen, die kaum einen Parkplatz finden.

Dem Freizeitbad zugeordnet sind rund 100 Stellplätze. Anfangs waren die Parkplätze vor dem Bad mit einer Schranke versehen, ausschließlich Badegäste durften dort parken. Doch schon seit Jahren ist die Schranke aufgrund regelmäßiger Defekte außer Betrieb. Wer Badegast ist und wer nicht, kann nicht nachvollzogen werden – ein Zustand, der den Stadtwerken und auch der Stadtverwaltung zunehmend missfiel. „Gleichzeitig ist die Zahl der Badegäste in den letzten Jahren stark angestiegen, was den Parkdruck weiter erhöht“, so Michael Herre von der Stadtplanung.

Ziel ist es seit längerem, eine einheitliche Parkraumwirtschaftung einzuführen, die in den Händen der Stadtwerke als Tuwass-Betreiber liegt. Durch die Bewirtschaftung sollen „Fremdparker möglichst verdrängt werden“, wie Herre formulierte. Davon betroffen sind auch die Parkplätze, die sich zwischen dem Tuwass und der Mühlauhalle befinden. Zahlen müssen künftig all diejenigen, die dort parken, aber nicht im Tuwass baden. Wer hingegen das Bad besucht, soll die Parkgebühr mit dem Eintrittspreis verrechnet bekommen.

Im Technischen Ausschuss angesprochen wurde das Problem der Falsch- und Wildparker. Joachim Klüppel, CDU, berichtete von mehreren Fahrzeugen, die am Wochenende entlang des kleinen Fuß- und Radwegs zwischen dem Tuwass und der Mühlauhalle in der Wiese geparkt hätten. Wie OB Beck anmerkte, habe er auch schon parkende Fahrzeuge auf den Grünstreifen in Richtung Bahnübergang/Stadt gesehen – „für dieses grob verkehrswidrige Parken ist dann der KOD da.“