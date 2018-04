Schließungen und Neueröffnungen: Das tut sich in der Tuttlinger Innenstadt

In Königstraße und Bahnhofstraße hat es Wechsel in einigen Ladengeschäfte gegeben – und einige stehen noch an. Statt der Damenbekleidungsläden Cecil und Esprit sind nun ein Ein-Euro-Shop und ein Männerfachgeschäft in der Königstraße vertreten. Innerhalb der Bahnhofstraße ziehen der Textildiscounter Kik und die Metzgerei Bühler um. Das Modegeschäft Marco hat geschlossen.

Zurück in die Königstraße: Seit einigen Wochen hat der Schum EuroShop aus Dettelbach eine Filiale eröffnet. Er zog nach einer Umbauphase in die Räume des ehemaligen Bekleidungsgeschäfts Cecil.

Im ehemaligen Esprit-Shop, der seit etwa 2009 in der Königstraße war, ist mit Bimplhuber ein Männerbekleidungsgeschäft eingezogen. Die Eröffnung war am vergangenen Freitag. Betreiber ist Familie Mayer-Rosa, die ihr Stammhaus und mehrere kleinere Läden in Weingarten hat. Auch das ehemalige Esprit lief unter ihrer Führung. Da das Angebot an Damenmode in Tuttlingen bereits hoch sei, ist die Familie mit einem Herrenbekleidungsgeschäft an den Markt gegangen. Auch die angebotenen Marken seien solche, die es nicht überall gebe, so Gerda Mayer-Rosa. Der ungewöhnliche Name sei aus einem Jux heraus entstanden, sagt sie, als man darüber gebrütet habe, wie man das Geschäft nennen soll. „Müller, Mayer, Bimplhuber...“ kam beim Brainstormiung heraus. Bimplhuber gewann – und tatsächlich sei der Name bei etlichen Kunden Gesprächsstoff.

Kik zieht in ehemaligen Marco

In der Bahnhofstraße zieht der Textildiscounter Kik in die Räume des mittlerweile geschlossenen Modegeschäfts Marco um. Ein genauer Umzugstermin stehe noch nicht fest, teilte Katharina Jonas von der Unternehmenskommunikation mit. „Derzeit befinden wir uns bezüglich des Standortes mit dem Vermieter noch in Verhandlungen“, sagt sie. Durch den Umzug werde die Ladenfläche der Filiale um rund 100 Quadratmeter größer als bislang.

Die Metzgerei Bühler am Stadtgarten zieht irgendwann im Oktober/November in das neue Wohnbau-Gebäude an der Bahnhofstraße 39 um. Dort wird das Angebot ausgeweitet – ein Sitzbereich wird eingerichtet, damit der Mittagstisch künftig vor Ort eingenommen werden kann.

Kohler-Gehring zieht sich aus Singen zurück

Eine Änderung gibt es zudem bei Kohler-Gehring, die auf Tuttlingen jedoch kaum Auswirkungen haben wird: Der Spezialist für Taschen, Lederwaren und Reisegepäck schließt Mitte Juni seine Filiale in Singen. Nachdem sich in vergangener Zeit die Leerstände rund um die Niederlassung gehäuft hätten, „hat die Kundenfrequenz abgenommen“, berichtet Senior-Chef Rolf Sutter. „Erst Ende vergangenen Jahres hat das Schuhgeschäft direkt nebenan zugemacht“, sagt er. Entlassen werden die vier Angestellten, die teilweise jedoch bereits wieder eine neue Stelle gefunden hätten. Mit den beiden Geschäften in Tuttlingen – dem Stammgeschäft Kohler Gehring und dem angrenzenden Vaude-Shop – sei man zufrieden. „In Zukunft konzentrieren wir uns noch mehr auf Tuttlingen“, sagt er.

In der Königstraße setzen die Ladeninhaber nun darauf, dass die Baustelle zur Sanierung der Fußgängerzone beendet ist. „Momentan ist der untere Bereich der Fußgängerzone schon etwas abgehängt“, sagt Gerda Mayer-Rosa. Laut Stadtverwaltung soll der erste Bauabschnitt am Marktplatz bis zur Sommerpause abgeschlossen sein. Dann verlagere sich die Baustelle in die Rathausstraße.