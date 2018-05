Der TC RW Tuttlingen richtet am Donnerstag, 31. Mai (Fronleichnam), ein Doppel-Schleifchen-Turnier aus. Jeder kann teilnehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, es stehen der Spaß am Spiel und das Miteinander im Vordergrund. Gespielt wird in Doppeln auf Zeit. Für jede Runde wird neu ausgelost. Die Dauer des Turniers ist bis circa 16/17 Uhr vorgesehen. Weitere Infos auf der Homepage: www.tc-rw-tuttlingen.de.