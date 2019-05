Schlechte Zeiten für den SV Egesheim und VfL Nendingen

Der 25. Spieltag in der Fußball-Kreisliga A 2 hat an der Tabellenspitze eine Vorentscheidung gebracht. Die FSV Schwenningen hat nach dem höchsten Tagessieg über Schlusslicht SV Egesheim wieder drei Zähler Vorsprung vor dem SV Renquishausen, der beim FC Frittlingen die Punkte holte. Dritte sind jetzt gemeinsam die beiden Verlierer des 25. Spieltages: SV Tuningen und FC Frittlingen. Am Tabellenende werden Schlusslicht SV Egesheim und der VfL Nendingen nach ihren Niederlagen wohl kaum noch zu retten sein. Der SC 04 Tuttlingen II war spielfrei.

SV Kolbingen – SpVgg Trossingen II 4:3 (3:2). – Tore: 1:0 (4. Minute) Jannik Braun, 1:1 (6.) Davide Spadafora, 1:2 (12.) Harry Braun, 2:2 (28.) Jannik Braun, 3:2 (45.+1), 4:2 (49.) beide Lukas Hipp, 4:3 (74.) Marco Mazzeo. – Schiedsrichter: Mario Haas (Epfendorf). – Zuschauer: 70. – Besondere Vorkommnisse: gelb-rot (53.) und rot (69.) gegen Trossingen II. Bei besserer Chancenauswertung hätte der Sieg höher ausfallen müssen. Als die Gäste nur noch neun Spieler auf dem Feld hatten, riss bei den Gastgebern der Faden und es lief nicht mehr viel zusammen. Die Schlussviertelstunde fand im starken Schneetreiben statt. Der junge Schiri machte seine Sache gut.

VfL Nendingen – SV Seitingen-Oberflacht 1:3 (0:1). – Tore: 0:1 (39. Minute) Leon Schrödinger, 0:2 (57.) Christian Rottler, 1:2 (90.+2) Abdurrahim Kadak, 1:3 (90.+4) Christian Rottler. – Schiedsrichter: Markus Wetter (Boll-Krumbach). – Zuschauer: 100. – Besondere Vorkommnisse: gelb-rot gegen VfL (76.). Es war ein Spiel auf Augenhöhe. Beim VfL haderte man über die ausgelassenen Chancen in der ersten Halbzeit. Seitingen war konsequenter und ging mit einem Sonntagsschuss überraschend in Führung.

FV Fatihspor Spaichingen – FSV Denkingen 2:1 (1:1). – Tore: 0:1 (18. Minute) Markus Schnee, 1:1 (30.) Mustafa Avci, 2:1 (65.) Hasan Karatas. – Schiedsrichter: Heiko Stark (Hirrlingen). – Zuschauer: 50. Die Gäste bestimmten in der ersten Halbzeit das Geschehen und hatten vor allem in läuferischer Hinsicht ein großes Plus. Sie konnten dies aber nicht entsprechend nutzen. Die Gastgeber machten aus wenigen Chancen mehr. Der Schiri zeigte sich in einigen Phasen etwas ängstlich.

SV Tuningen – SG Fridingen/Mühlheim 1:2 (0:1). – Tore: 0:1 (37. Minute/Foulelfmeter) Arthur Drozzinin, 0:2 (54.) Kevin Schröder, 1:2 (77./Foulelfmeter) Thibaud Natschke. – Schiedsrichter: Arem Huremovic (VS-Villingen). – Zuschauer: 60. In einem weitgehend ausgeglichenen Spiel versuchten die Gastgeber, das Spiel an sich zu ziehen, kamen damit aber nicht durch. Auf der Gegenseite waren die Gäste vor allem mit dem Ausnützen der Torchancen effektiver. Eine Punkteteilung hätte dem Spielverlauf eher entsprochen.

TV Wehingen – SV Wurmlingen 0:1 (0:1). – Tor: 0:1 (5. Minute) Eigentor. – Schiedsrichter: Christian Mink (Horb/Neckar). – Zuschauer: 60. In dem auf den Gosheimer Kunstrasenplatz verlegten Spiel hatten die Wurmlinger eine halbe Stunde mehr vom Spiel. Der Gast war schon nach fünf Minuten durch ein Eigentor in Führung gegangen. Nach der Pause war hüben wie drüben an der Strafraumgrenze Endstation. Es gab kaum einmal eine torgefährliche Situation. Der Sieg des Gastes ist glücklich, aber nicht unverdient.

FSV Schwenningen – SV Egesheim 7:1 (1:0). – Tore: 1:0 (6. Minute) Dimitri Bärwald, 2:0 (63.), 3:0 (65.) beide Armido Stoppiello, 4:0 (67.) Michail Tsamourlidis, 5:0 (69.) Selim Mekic, 6:0 (78.), 7:0 (83.) beide Michail Tsamourlidis, 7:1 (90./Foulelfmeter) Jonas Ganz. – Schiedsrichter: Christian Schneider (Weilen u.d.R.). – Zuschauer: 70. Die Gastgeber spielten im ersten Durchgang viel zu umständlich. Als die FSV nach einer Stunde innerhalb von vier Minuten drei Tore vorlegte, war die einseitige Begegnung entschieden. Am Ende mussten die Egesheimer froh sein, nicht zweistellig verloren zu haben.