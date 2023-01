Mit vielen Fotos: Schlagerstars packen in Tuttlingen die großen Gefühle aus

Mit großer Begeisterung haben am Freitag rund 600 Zuhörer die „Klingende Bergweihnacht“ erlebt. Mit bekannten Musikern wie Patrick Linder oder Anita und Alexandra Hofmann sangen sie drei intensive Stunden lang viele Schlager, Volks- und Weihnachtsmusik.

Mit dem Hit „Ein Stern“ präsentierten sich gleich zu Beginn alle Stars des Abends auf der festlich geschmückten Bühne, die mit den Kostümen der Musiker und den Lichteffekten ein märchenhaftes Bild abgaben. Die Südtiroler „Geschwister Niederbacher“ nahmen ihre Fans mit auf einen „Urlaub in Tirol“, um wenig später im Takt klatschend mit den Zuschauer auf ein verheißungsvolles Konzert einzustimmen.

Die Niederbacher können auch sentimental werden

Sentimentale Stimmung zauberten die Geschwister gemeinsam mit Schlagersängerin Nadin Meypo und dem Titel „Manches geht niemals vorüber“ in den großen Saal der Stadthalle, ehe Meypo mit „Donna Blue“ über ein 17-jähriges Mädchen sang und schwungvollen Schlager auspackte.

Mit viel Bühnenerfahrung und einem starken Ausdruck wie bei „Du kannst mir meine Flügel stutz’n“ wusste Mara Kayser im schwarzen Glitzerkostüm zu überzeugen. Das Trio „Die Trenkwalder“ legte den Schalter auf fetzige Partymusik um, während dann der als „Megastar“ angekündigte Patrick Lindner die Bühne betrat und die Zuhörer mit seinem Titel von 1993 „Die kleinen Dinge des Lebens“ zum Schunkeln animierte. Auch er tauchte wie so oft an diesem Abend in die Gefühlswelt ein und war sich sicher: „So fühlt sich nur die Liebe an.“

Hofmanns sind der Höhepunkt

Der Höhepunkt gehörte aber zum Ende des ersten Teils Anita und Alexandra Hofmann aus Meßkirch. Die beiden Powerfrauen hatten in der Stadthalle abermals ein Heimspiel und begrüßten ihre Fans mit „Wilde Zeiten“. Das Geschwister-Duo kann aber nicht nur wild, sondern auch ruhig und emotional.

Dass sie bekannt für ihre Publikumsnähe sind und gerne mit ihren Fans auf Tuchfühlung gehen, bewiesen sie auch in der Stadthalle, als sie sich in den Mittelgang setzten und „Über sieben Brücken musst Du geh’n“, sangen – ein Gänsehautmoment. Ohne Mikrofon, ohne Elektronik und ohne Hintergrundmusik stimmten sie, während der Spot weiter auf sie gerichtet war, mit einer A-Cappella-Nummer zur Pause ein und ernteten den größten Applaus.

Abschluss in Weihnachtsgarderobe

Nachdem sich die Fans Autogrammkarten und Bilder mit ihren Schlagerstars gesichert hatten, gestalteten die Hauptprotagonisten auf der Bühne den zweiten Teil weihnachtlich und wurden der „Klingenden Bergweihnacht“ gerecht. In festlicher Weihnachtsgarderobe präsentierten sich alle Musiker besinnlich und gaben zusammen ein Bild voller Harmonie und Geborgenheit ab.

Mit dem Schneewalzer und mehreren Weihnachtsliedern verbreiteten sie in der Stadthalle eine Weihnachtsstimmung wie im Bilderbuch, optisch und gesanglich. Für das Publikum in der Stadthalle ein gelungener Jahresabschluss.