Schlagerstar Vincent Gross startet seine Tour in Tuttlingen

Innerhalb eines Jahres ist der junge Schweizer Sänger Vincent Gross zu einer festen Größe in der deutschsprachigen Musikwelt geworden. Jetzt hat er gerade sein neues, zweites Album „Möwengold“ veröffentlicht. Am Samstag, 3. November, um 19 Uhr kommt er, der als der neue Export-Schlager aus der Schweiz gehandelt wird, mit seiner gelungenen Mischung aus Pop, Dance und Schlager zum Start seiner Deutschlandtour an die Donau.

Vincent Gross ist schon jetzt nicht mehr aus der Pop- und Schlagerszene wegzudenken. Mit seinen gerade mal 21 Jahren muss ihm das vergangene Jahr wie ein Traum vorkommen. Nach dem Abitur an einem Sportgymnasium hatte er seinen Zivildienst geleistet, sich für ein Psychologiestudium eingeschrieben und war Schweizer Meister im Taekwondo geworden.

Entdeckt wurde sein Talent über seine Coverversionen auf YouTube, den Swiss Talent Award und die Primetime-Sendung „Hello Again“ im Schweizer Fernsehen, bei der er vom TV-Publikum als Newcomer des Jahres gewählt wurde. Anfang 2017 veröffentlichte er seine erste Single „Rückenwind“, dann ging er mit Teenie-Idol Mike Singer auf Tour, wurde zu zahlreichen TV-Shows eingeladen, schaffte es mit seinem Song „Du Du Du“ bis auf Platz drei der deutschen Airplay-Carts und ging auf seine erste eigene Tour.

2018 macht der gebürtige Basler nun genau da weiter, wo er aufgehört hat: Im April tourte Vincent als Support mit Maite Kelly, jetzt erscheint sein neues Album „Möwengold“ und im Herbst folgt die „Möwengold“-Tour durch 18 Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Musikalisch fügt sich das zweite Album von Vincent Gross nahtlos an sein Debüt an und repräsentiert die Zukunft des modernen Schlagers. Zum Albumtitel sagt der junge Sänger: „Hier spielen meine persönlichen Glücksgefühle, die mich stets mit der Nordsee verbinden, eine Rolle. Ich liebe Möwen und ich bin ein absolut positiv denkender Mensch.“