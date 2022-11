Schlägerei in der Bahnhofstraße: Zwei Gruppen gehen aufeinander los

Nach der Schlägerei am Skaterpark am Montag, bei der ein 22-Jähriger schwerst verletzt wurde, hat es am vergangenen Mittwochabend erneut eine Prügelei in Tuttlingen gegeben. Zwei Gruppen gingen dabei aufeinander los.

Laut Polizeiangaben trafen die jungen Männer gegen 20.30 Uhr an der Ecke Bahnhofstraße/Karlstraße aufeinander. Nachdem sich zwei der Personen erst verbal stritten und ein weiterer Beteiligter schlichten wollte, kam es zu einer blutigen Schlägerei. Neben zahlreichen Faustschlägen habe sich einer der Beteiligten die Schulter ausgekugelt, hieß es auf Nachfrage von der Polizei. Eine Polizeistreife, die zufällig in der Nähe war, habe die Situation schließlich aufgelöst.

Ein Rettungswagen brachte die Verletzten ins Krankenhaus. Die Ermittlungen dauern laut Polizei noch an.