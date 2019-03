Schlägereien und Sachbeschädigung nach dem Umzug in Tuttlingen

Unschöne Auswüchse der Fasnacht: Am Samstag nach dem Umzug hatte die Polizei einige Einsätze in der Stadt.

Am frühen Sonntagmorgen ist es vor der Gaststätte „NumBars“ zu einem Handgefecht gekommen, bei dem sich eine Person eine Platzwunde am Kopf zugezogen hat. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei kam es gegen 1 Uhr zu Streitereien in der Bar, deshalb wurde ein 34-Jähriger zusammen mit einem Begleiter der Bar verwiesen. Vor der Lokalität gerieten die beiden Männer mit einer Personengruppe aneinander, die Jacken mit der Aufschrift „Security“ trug.

Von einem der Jackenträger wurde der 34-Jährige gegen den Kopf geschlagen, sodass er medizinisch versorgt werden musste. bereits am Am Samstagmittag gegen 16 Uhr geriet in der Donaustraße ein Mann mit einer etwa zehnköpfigen Gruppe aneinander. Die Gruppe ging den 36-jährigen Mann nach einer vorangegangenen verbalen Auseinandersetzung körperlich an und schlug ihm ins Gesicht.

Auch eine hinzukommende Frau bekam einen Faustschlag ab. Im Anschluss flüchtete die Tätergruppe. Ein Rettungswagen versorgte die Verletzten vor Ort. Das Polizeirevier ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung. Zu beiden Vorfällen sucht die Polizei Zeugen unter Telefon (07461) 9410. Zudem sucht die Polizei eine mehrköpfige Personengruppe, die am Samstagabend die Scheibe eines Geschäfts in der Bahnhofstraße beschädigt hat.

Einer trat gegen die Scheibe und verursachte so einen noch nicht näher abschätzbaren Schaden. Die Feuerwehr sicherte die Bruchstelle mit einer Holzplatte ab.