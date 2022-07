Schillerschule übergibt Abschlusszeugnisse

In der Aula der Schillerschule Tuttlingen fanden am Freitag und Samstag die Schulentlassfeiern für die Klassen 9 und 10 statt. Die Absolventen durften über einen roten Teppich gehen und ihre Zeugnisse in Empfang nehmen. 70 Schülerinnen und Schüler der Klassen 9 nahmen an der Hauptschulabschlussprüfung teil, 39 Schülerinnen und Schüler der Klassen 10 legten die Werkrealschulprüfung ab.

Die Schulleiterin Monika Kirschnick überreichte in den Klassen 9 sieben Preise und vierzehn Belobigungen. Die meisten der Schülerinnen und Schüler werden nach den Sommerferien in die zehnte Klasse weitergehen, um den mittleren Schulabschluss zu erlangen. In den beiden Zehnerklassen erhielten neun Schülerinnen und Schüler Preise, elf wurden mit einer Belobigung ausgezeichnet.

Schulleiterin Monika Kirschnick gratulierte den Absolventen zu den guten Ergebnissen. Trotz des Fernunterrichtes, der aufgrund der Pandemie in den vergangenen zwei Schuljahren zeitweise stattfand, waren sie ausgezeichnet auf die Prüfungen vorbereitet.

Folgende Schülerinnen und Schüler erlangten den Hauptschulabschluss (P=Preis, B=Belobigung):

Klasse 9a: Siedra Al Saho, Ilaria Di Cianni, Fatima Eissa, Heyfa Ghareh Hasso, Heaven Ghirmay Berhane (B), Yara Khatib (B), Milica Lavrnja (P), Lena Matwiej, Marijana Nikolics (B), Gabriela-Daniela Oprea, Aysenur Parmaksiz (B), Parmida Shabanizad (P), Seyda Verep, Bastian Beck, Albion Brahaj, Kaan Gökkaya, Eduard Gubar, Dumitru Nanu, Abdullah Shalhoub, Patrik Tamas (B), Türker Yarikbas, Hasan Muhammed Yurdakul.

Klasse 9b: Maria Yokasta Caceres, Melani Dankovska, Sladjana Jonovic, Marinela Marusic, Ilaria Giulia Muresan, Mirabeth Omoragbon (P), Angjela Popova (B), Gulperi Sandirli (B), Herolinda Shabani, Maria-Bianca Tincu, Saud Al Mhamad, Pasquale De Franco , Luca Hoffmann, Abdurrahman Kadak, Halil Önüt, Stefan Oprea (B), Reshat Ramadani, Alessio Sanarico, Marvin Scheffel.

Klasse 9c: Maida Ajdarovska (B), Anila Elmazi, Jasmine Kaur, Flora Kyriakidou, Iulia-Andreea Mocanu (P), Gabriela-Paula Musat (P), Quynh Chi Nguyen (P), Defne-Tabeya Parmaksiz, Bianca-Maria Puscasu, Bianca Maria Radu (P), Somea Selmani (B), Besnik Ademi, Darius Albu, Celil Bekci, Bogdan Cristea, Emanuel-Florian Dragan, Mihailo Nikolics, Almokdam Obeid, Zabit Gul Paktia Wal (B), Leon Raff, Mahmut Rahmani, Nico Storm (B), Matej Todorovski (B), Mehmet Zeybekoglu (B).

Folgende Schülerinnen und Schüler erlangten den Werkrealschulabschluss:

Klasse 10a: Fatima Ebrar Baykara (B), Nelly Dossou (P), Aise Seyma Kadak (P), Beyza Nur Karaaslan (B), Dilanur Karakaya (P), Hava Kjahili, Laurene Mballa Lobe (B), Nika Oric (B), Elif-Aleya Parmaksiz (B), Rümeysa Zeybekoglu (P), Fabio Gagliese, Eric Guttsche, Adam Hofman (B), Jaroslav Hofman (B), Dejan Jonovic (B), Hassnad Rasuli (P), Mehmet Savas (P), Felix Stehmer (P),Yigit Tonga (B).

Klasse 10b: Heba Aboshmeis, Dania Alhamoud Alobid, Asmaa Almohammad, Sila Bolat, Nour Cheikh Yassin, Lidia Di Cianni, Hanife Ghareh Hasso, Betiel Ghirmay Berhane (P), Marta Ghirmay Berhane (B), Sirat Hashemi, Judi Mousa, Sara Mustafi, Khatab Al Mhamad, Ahmad Almohammad, Sebastian Fromm, Richard Heckmann (P), Alejandro Parra Gomez (B), Emirhan Tamer.