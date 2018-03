Schillerschule feiert zweigeteilt

Super Mario und diverse Einhörner haben sich gestern bei der Fasnetsfeier der Schillerschule in Tuttlingen mit weniger Mitschülern begnügen als sonst. Die Schillerschule feierte nämlich in zwei Etappen: Mittags zelebrierten die jüngeren Klassenstufen mit lauter Partymusik und Spielen wie „Reise nach Jerusalem“ ihre Party. Schüler aus höheren Klassenstufen bewirteten sie und gaben gegen einen geringen Betrag Getränke, Süßigkeiten und Zuckerwatte an die jüngeren Schüler aus. Nach einer kurzen Pause starteten die älteren Schüler ihre Fasnetsfeier. Auch das Lehrerkollegium feierte mit und hatte sich gebührend in Schale geschmissen.