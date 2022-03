Schildrainschulkinder sammeln für Flüchtlinge

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die ganze Schulgemeinschaft der Schildrainschule bedankt sich bei allen Spenderinnen und Spendern für die großartige Summe von 2200 Euro. Dieses Geld kam beim Auftritt der Klassen 4b und 4c auf dem Marktplatz in Tuttlingen zusammen. Mit Tänzen und Friedensliedern wurden die Marktbesucher am Freitag, dem 11. März erfreut. Auch dank der Unterstützung einiger Eltern der Schildrainschulkinder, aber auch der Stadt Tuttlingen können nun mehrere ukrainische Familien in Tuttlingen ihr neues Zuhause mit den wichtigsten Dingen einrichten und so auf direktem Weg unterstützt werden.

Ein weiteres Projekt der Schildrainschule sind die Sponsorenläufe der Klassen 1 bis 4, bei denen die Kinder pro gelaufene Runde auf dem Schulhof Geld aus ihrem privaten Umfeld sammeln. Dabei hoffen die Schülerinnen und Schüler, noch weitere Spendengelder für die ukrainischen Flüchtlinge einnehmen zu können.