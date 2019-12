Schildrainschüler bringen die Weihnachtsbotschaft näher

Jetzt kann Weihnachten kommen: Mit dem Musical „Der Weihnachtsgast“ haben es die 248 Schüler der Schildrainschule am Donnerstagabend mühelos geschafft, den Geist der Weihnacht aufkommen zu lassen und an die Besucher in der gefüllten Aula des Immanuel-Kant-Gymnasiums weiterzugeben.

Unter der Anleitung eines Lehrerinnen-Teams, dem die „dienstälteste Lehrerin“ Gabriele Knittel vorsteht, haben die Kinder der Klassen eins bis vier so herzerfrischend agiert, dass jeder mit einem Lächeln die Aula verließ. Es machte Spaß dem kleinen Stern zu folgen, der auf seiner Reise durch unterschiedliche Länder mit den jeweiligen Bräuchen zu Weihnachten konfrontiert wurde.

In Europa sind es Adventskränze, das Lucia-Singen, das Christkind in der Krippe, oder duftende Weihnachtleckereien. In den USA saust Santa Claus mit seinen Rentieren durch die Lüfte, rutscht durch den Kamin und bringt die Geschenke, während sich „Väterchen Frost“ in Russland begleitet von der „Schneeflocke“ und „Neujahr“ auf den Weg macht, um die Geschenke zu verteilen. Und wer hätte das gedacht, das bekannte Lied „Schneeflöckchen“ ist ein wolgadeutsches Volkslied. „Feliz Navidad“, fröhlich und schwungvoll, wird Weihnachten in Chile unter Palmen am Strand gefeiert.

Stimmungsvoll mit dekorierten Häusern, einem Adventskranz und einem Weihnachtsbaum wird in Deutschland gemeinsam singend und musizierend gefeiert. Allerdings nicht in dem Stück „Der Weihnachtsgast“ von Uli Führe. Darin herrscht zunächst einmal Streit und schlechte Stimmung. Der Weihnachtsstress nimmt in der Familie überhand. Bis sie im Schlaf von dem geheimnisvollen Weihnachtsgast besucht werden, der jedem Familienmitglied einen Brief und ein Päckchen hinlegt.

Erstaunt lesen die Familienmitglieder die Briefe vor, in denen sie sich für ihr ungehobeltes Benehmen entschuldigten. Bis ihnen plötzlich bewusst wird, dass eine fremde Macht im Spiel war. Denn: „Ich habe überhaupt keinen Brief geschrieben, wenn ich ehrlich bin, aber es ist meine Schrift“, stellte jedes Familienmitglied fest. „Aber ich hätte es gerne getan“, waren sie sich einig – und es war ja ihre Handschrift.

Das Rätsel löste sich, als es an der Haustür klopft. Der Weihnachtsgast tritt ein und erklärt: „Ich habe das geschrieben, was ihr in eurem Innern sagen wolltet. Aber ihr habt euch das nicht getraut. Und ich habe das verschenkt, was sich jeder insgeheim gewünscht hat.“ Dann verschwindet der Weihnachtsgast plötzlich wieder, aber die Botschaft bleibt: aufeinander hören, zuhören, aufmerksam sein und respektvoll miteinander umgehen.

Die „große Schildrainschulfamilie“ überzeugt an diesem Abend mit einem ansteckenden Teamgeist, der eindrucksvoll unter Beweis stellt, was erreicht werden kann, wenn an einem Strang gezogen wird. Das Lehrerteam um Gabriele Knittel hatte in einer Projektwoche auf diese Aufführung hingearbeitet. Allen voran Madeleine Schmidhäuser, die die Texte schrieb, die Schüler in Gruppen einteilte, und alles von Beginn organisierte. Sie überließ es auch den Schülern der Klassen zwei bis vier selbst, in welche Rolle sie schlüpfen wollten: Ob als Sänger, Sprecher, als Tänzer, als Schauspieler, als Gestalter des fantastischen Bühnenbildes oder als Requisiteure. Die ersten Klassen zeigten unter der Anleitung ihrer Lehrerinnen einen Tanz.

Dagmar Weidmann leitete den Chor und seine Solosänger. Karl Zepf, Musiklehrer an der Musikschule Tuttlingen, unterstützte die Akteure mit seinem Orchester aus Lehrern, Schülern, Musikschülern und einer Abordnung des Akkordeonorchesters Tuttlingen. Am Ende des kurzweiligen und fröhlichen Abends versammelten sich alle Akteure mit dem Lehrerteam auf der Bühne, um die begeisterten Besucher mit dem Friedenslied, „In der Dunkelheit wohl zur Weihnachtszeit macht das Herz sich weit. In dem warmen Licht lebt die andere Sicht für die Achtsamkeit“ nach Hause zu entlassen.