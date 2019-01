Nicht schlecht staunten gleich zwei Möhringer Bürger, die während ihrer Fasnetprobe von den Mitgliedern des Schemengerichtes überrascht und für die diesjährige Versammlung am schmotzigen Dunstig vorgeladen worden sind.

Die Rede ist vom früheren Möhringer Ortsvorsteher Michael Seiberlich und dem Büttel des früher in den Diensten des Schemengerichtes gestandenen Norbert Martin. Mit ihrem Christbaumloben hätten sie dazu beigetragen, dass es sogar Streit zwischen Eheleuten gab, weil sie an den aufgestellten Christbäumen einiges auszusetzen hatten.

Bei Michael Seiberlich steht in der Vorladung: S‘hohe weise, närrische Schemengericht zu Mehringe klagt an: De Nachtwächtervater und silberhoorig Kegelbruder.“ Weiter heißt es: „Ade Michael Seiberlich, noch Oberschuelmoaschter und ewig schwarzer Städlerot, wohnhaft unterhalb vom Glocketurm uffem Stadtturm nebem Roscht-Händler.“

„Böswilligem Einführen von auswärtigem Brauch“

Bei seinem Mitangeklagten steht drin: „De Blätzefadeabschnieder und wieder uffgnommene Städtle-Mäx“. Weiter geht es: „A’de Norbert Martin, Schildbürger und Bittel em Ruhestand sowie ällbotiger Liet-Bled-Ahschwätzer, wohnhaft e de Bloache schräg durre vo de Schluchsoldate.“

Die Anklage lautet bei beiden Vorgeladenen: „Wegen böswillligem Einführen und Ausführen von einem auswärtigen Brauch und Anmaßen von einem fremden Amt als vereidigter Christbaumlober zur spirituosen Vorteilsnahme.“

Weiterhin heißt es bei Beiden: „Der obengenannte ist aufgefordert, passend angezogen und mit gutem, närrischem Humor am 28. Februar 2019, das ist das Datum des Schmotzigen Dunstigs, im althistorischen Rathaus um 14.01 Uhr als Angeklagter zu der Sitzung vom Schemengericht zu erscheinen.“

Beide Angeklagten versuchten bei der Vorladung sofort sich aus der Affäre zu ziehen und Gründe für ihre Unschuld preiszugeben. Allerdings werde dieses Verhalten, so Büttel Steffen Keller, bei der Anklage ebenso gegen sie verwendet. Sie hätten, so die beiden Beschuldigten, sogar ein gutes Werk getan, denn das Geld, das bei dem Christbaumloben zusammen kam, soll der Perugruppe von Möhringen zur Verfügung gestellt werden.

Vorgeladene sind selbst Narren

Schon jetzt ist klar, dass dies eine interessante Verhandlung geben wird, da beide Vorgeladenen Narren sind und den Brauch des Schemengerichtes sehr genau kennen. Aber einen Freispruch werden auch diese beiden Angeklagten sicher nicht erreichen, denn das ist das Einzige was beim Schemengericht von Anfang an klar ist: Es gibt keine Freisprüche. Lediglich das Strafmaß kann gegebenenfalls mit einer guten Verteidigung beeinflusst werden, wenngleich auch das sehr schwierig werden wird. Erste Fürsprecher für die bevorstehende Verhandlung wollten die Beiden bereits aus ihrer Fasnetgruppe aktivieren. Eine weitere Besonderheit für diese Verhandlung ist, das beide Vorgeladenen bereits in früheren Jahren schon einmal vom Möhringer Schemengericht verurteilt wurden, was ein mildes Strafmaß weiter erschweren dürfte.