Scheiben kaputtgeschlagen: 20 000 Euro Schaden am ZOB

Auf rund 20 000 Euro schätzt die Stadtverwaltung Tuttlingen den Schaden, den drei mutmaßliche Täter in der Nacht zum 2. Juli am Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in der Stadtmitte angerichtet haben: Laut Polizei versuchten sie, die Glasscheiben mit einem Notfallhammer einzuschlagen. Ebenso die Glastür zum Flur der öffentlichen Toiletten. Diese sind nun gesprungen und gerissen.

Zudem gab es laut Arno Specht, Sprecher der Stadt Tuttlingen, diverse Schmierereien. Die Polizei kam den Verdächtigen per Videoüberwachung auf die Spur. Nach Angaben eines Polizeisprechers ist eine Gruppe Jugendlicher sei ermittelt worden. Diese müsse nun für den Schaden aufkommen, unklar ist aber, ob sie überhaupt solvent sind. Die Stadt hat die Reparaturarbeiten ausgeschrieben und Angebote in der oben genannten Summe erhalten. Wann die Reparaturen erfolgen, ist laut Specht noch nicht sicher: „Wir müssen abwarten. wann die Firmen Zeit haben.“