Schau präsentierte aktuelle Mode

Bereits lange vor der offiziellen Modenschau von „Karisma – Schickes und Schönes“ haben sich wahre Besucherströme auf den Weg in die Donauhalle in Nendingen gemacht: Um sich an den Ständen der beteiligten Firmen zu informieren, oder sich in geselliger Runde bei Kaffee, Sekt, oder anderen Köstlichkeiten auf den bevorstehenden „catwalk“ einzustimmen – und, um sich den besten Platz für das modische Ereignis zu sichern.

Karin Hamma, Inhaberin der Boutique „Karisma“, zeigte sich überwältigt von dem großen Zuspruch, den sie wegen des herrlichen Sommerwetters (im Herbst) so nicht erwartet hatte. Mit ihrer Boutique im Souterrain ihres Wohnhauses habe sich Karin Hamma vor wenigen Jahren einen Traum erfüllt, erklärte Moderator Matthias Reichle den zahlreichen erwartungsvollen Zuschauern – und dieser Traum führte nun zu der zweiten selbst organisierten Modenschau.

Charmant und gewitzt führte Matthias Reichle durch die von strahlenden Laienmodels professionelle Präsentation der neuesten Herbst- und Wintertrends von: Frendtex (Dänemark), Zoso (Holland), Red Button (London), Me and Lou (München), Maryley (Italien), Catalano (Stuttgart), sowie modische, schmückende Accessoires wie Tücher, Taschen, Hüte und Gürtel von Götz zum Beispiel.

Die Stimmung im voll besetzten großen Saal war gut, und die Besucher – Damen wie Herren – geizten nicht mit Beifall. In flotter Reihenfolge, mit entsprechender Musik untermalt, präsentierten die Models im ansprechenden Ambiente der zum „catwalk“ umfunktionierten Donauhalle tragbare Mode aus dem Bereich Business, sportive Varianten, aber auch elegantere Mode, stets begleitet von den passenden Accessoires.

Wen die vorgeführten sowie auf der Bühne ansprechend präsentierten Modelle begeisterten, der hatte die Möglichkeit, diese auch sofort zu erwerben, denn auf dem „catwalk“ wurden nach der Show lange Kleiderständer aufgestellt und – vor allem die Besucherinnen – nahmen die Gelegenheit wahr, sich das aktuell neue Outfit für den Herbst oder den Winter sofort zuzulegen. Andere hingegen informierten sich an den verschiedenen Ständen in der Halle. Für die zahlreichen Kinder gab es im Foyer einen Betreuungsstand, an dem fröhlich gebastelt und gemalt werden konnte, so dass die Mütter sich in aller Ruhe der neuesten Mode widmen konnten.