Schall-Zwillinge und Alisha Pawlowski weiter in Top-Form

Auch am vergangenen Wochenende haben die Athletinnen der LG Tuttlingen-Fridingen ihr hohes Leistungsniveau unter Beweis gestellt. Anna Schall siegte über 800 Meter in Regensburg in der zweitbesten Zeit ihrer Karriere und wurde auch als Siegerin der Lauf-Challenge Baden-Württemberg gefeiert. Auch ihre Schwester Larissa gefiel über 1500 Meter und im Dreisprung. Und Alisha Pawlowski steigerte sich in Heilbronn im Hochsprung auf 1,75 Meter.

Der Leichtathletikverband hat in der letzten Woche ein Fazit der „Lauf-Challenge Baden Württemberg“ gezogen. Unter den erschwerten Bedingungen der Corona-Zeit der letzten acht Wochen wurden dabei verschiedene Trainings- und Wettkampfergebnisse ausgewertet. In der weiblichen Klasse U 20 konnte sich hier Anna Schall mit 2 947 Punkten für den ersten Platz unter allen Läuferinnen des Landes auszeichnen lassen.

Und diese Spitzenstellung hat Anna auch am vergangenen Samstag bei der Laufnacht der Sparkassen-Gala in Regensburg unterstrichen. Über 800 Meter lief sie mit der tollen Zeit von 2:10,77 Minuten fast so schnell wie bei ihrem Rekordlauf eine Woche zuvor. Damit war sie bei diesem Wettkampf in der Addition aller Zeitläufe wieder einmal die schnellste Läuferin aller weiblichen Klassen vor Pia Jensen (ASV Köln) in 2:12,11 Minuten.

Das große LG-Talent war das Rennen verhalten angegangen und kämpfte sich erst in der zweiten Runde nach vorne. Mit ihrem gefürchteten Endspurt ging sie dann 200 Meter vor dem Ziel an die Spitze und baute ihren Vorsprung deutlich aus. Bemerkenswert, dass sie bei diesem Lauf beide Runden jeweils etwa in der gleichen Zeit zurücklegte. „Das war diesmal eigentlich gar nicht so anstrengend. Ich hätte vielleicht sogar noch etwas schneller sein können“, meinte die sichtlich zufriedene 17-Jährige im Ziel.

Auch ihre Schwester Larissa konnte in Regensburg gefallen. Im Lauf über 1500 Meter war das Tempo am Anfang vielleicht etwas zu hoch, so dass sie etwas zurückfiel. Zum Schluss konnte sie dann aber doch wieder kontern und Plätze gutmachen. Als Vierte ihres Laufes kam sie in der guten Zeit von 4:59,15 Minuten bis auf eine halbe Sekunde an ihre Bestleistung heran. Schon einige Tage zuvor hatte sie auch im Dreisprung überzeugt. In Waiblingen übersprang sie nach einer starken Serie im letzten Versuch mit 11,01 Meter erstmals in diesem Sommer die begehrte 11-Meter-Marke und wurde damit Vierte.

Ihre Vereinskollegin Alisha Pawlowski war am Sonntag zum Heilbronner Meeting eingeladen, wo sie im Hochsprung auf einige andere Kaderathletinnen traf. Böige Windverhältnisse machten in Heilbronn aber diesen Wettkampf doch recht schwierig. Alisha kam trotzdem relativ gut zurecht und übersprang erstmals in dieser Saison sogar 1,75 Meter. An der Einstellung ihrer Rekordhöhe von 1,78 Meter scheiterte sie dann bei einem Versuch nur ganz knapp mit der Ferse. Aber auch alle anderen Kaderathletinnen konnten diese Höhe an diesem Tag nicht meistern. Auch Jara Ellinger (TSG Heilbronn), die eine Woche zuvor 1,83 Meter übersprungen hatte, musste sich diesmal mit 1,75 Meter begnügen und siegte damit vor Alisha, die als Zweitplatzierte einen Versuch mehr benötigt hatte.