Schall-Trio trumpft in Burgau auf

Beim Abendportfest des TSV Burgau haben die Schall-Geschwister von der LG Tuttlingen-Fridingen gewaltig zugeschlagen. Die Zwillinge Anna und Larissa sowie ihr jüngerer Bruder Sebastian dominierten in ihren Altersklassen über 800 Meter eindeutig die Konkurrenz.

Zehn Tage vor der Deutschen Meisterschaft der Jugend in Heilbronn nutzte Anna Schall dieses Sportfest zu einem erfolgreichen Formtest, obwohl die Bedingungen in Burgau (bei Günzburg) bei starkem Wind alles andere als optimal waren. Aufgrund ihrer bisherigen Leistungen wurde die Zweite der Jugend-DM in der Halle in den schnellsten Lauf zusammen mit ausschließlich männlichen Konkurrenten eingeteilt. Mutig aber nicht übermütig ging sie die erste Runde in 64 Sekunden an und spielte dann in der Schlussrunde einmal mehr ihre Spurtschnelligkeit aus. Mit 2:10,02 Minuten erzielte sie ihre bisher zweitschnellste Zeit und untermauerte ihre Ambitionen für die anstehende DM. Als derzeit Fünfte der deutschen Bestenliste möchte sie dann in der nächsten Woche gerne im Kampf um die Medaillen mitmischen.

Die 17-Jährige aus Mühlheim-Stetten war in Burgau nicht nur in der Klasse U20, sondern in allen weiblichen Klassen Tagesschnellste. Ihre Schwester Larissa konnte ebenfalls voll überzeugen. In der Schlussrunde konnte sie sich in ihrem Lauf noch nach vorn schieben. Und damit gelang ihr in der Gesamtwertung als Zweite der Klasse U20 sogar eine Steigerung auf eine neue persönliche Bestleistung mit der Zeit von 2:21,54 Minuten.

Als Dritter im Bunde konnte auch ihr Bruder Sebastian in der Klasse M 11 mit einem Sieg über 800 Meter auftrumpfen. Nach sehr vorsichtigem Beginn machte er auf der Zielgeraden viele Plätze gut und war in seiner Klasse mit der Zeit von 2:40,36 Minuten der Schnellste.