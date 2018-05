Schach: SG Donautal überrascht in Rangendingen

In der sechsten Runde der Schach-Landesliga Alb-Schwarzwald hat die SG Donautal Tuttlingen für eine Überraschung gesorgt. Beim favorisierten SC Rangendingen nahmen die Donaustädter durch das 4:4 einen Zähler mit.

Im Vorfeld schien die Niederlage gegen die Rangendinger, die an fast jedem Brett einen nominell stärkeren Spieler als Tuttlingen aufbieten konnten, eigentlich unausweichlich. Erwartungsgemäß gingen die Gastgeber in Führung, nachdem Frank Baumanns „Bauernlawine“ an Brett vier Steffen Paul überrollte. An Brett acht endete die Partie zwischen Josef Birkle und Julian Mumper in einem ungleichfarbigen Läuferendspiel remis. Auch Christian Kinkelin konnte in seiner Partie an Brett drei gegen Martin Huber ein Remis halten. Alexander Günter musste sich trotz heftiger Gegenwehr am zweiten Brett in seiner Partie gegen Andreas Schwenk letztendlich geschlagen geben. Durch die Niederlage wuchs der Rückstand auf 1:3 an.

Gunther Kaufmann sah sich an Brett sechs ebenfalls einem „Bauernsturm“ von Oliver Rothfuß ausgesetzt. Der Tuttlinger konnte diesen jedoch abwehren und selbst einen Konter starten. Dieser Angriff mündete in einem absehbaren Damenverlust, weshalb der Rangendinger aufgab. Ein weiteres Remis ergab sich an Brett fünf im Spiel von Andreas Hahn gegen Hans-Peter Lipp. Am Spitzenbrett hatte sich Patrick Marquardt gegen Alfred Gorgs zwar leichte Vorteile erspielt. Die Ausgangslage reichte aber nicht zum Gewinn. Auch dieses Spiel ging Remis aus.

Der Ausgang des Mannschaftskampfs hing vom Abschneiden von Ivan Topic ab, der am siebten Brett gegen den jungen Mark Pfeiffer spielte. Topic hatte im Mittelspiel ein Bauernplus erreicht. Im Turmendspiel brachte er den letzten verbliebenen Bauer zur Umwandlung. Damit sicherte er sich gegen Pfeiffer den Sieg und rettete der SG Donautal Tuttlingen das Mannschaftsremis. (pm)