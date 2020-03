Schützengilde Nendingen ist Vizemeister

Die Schützengilde Nendingen hat am letzten Rundenwettkampftag in der Bezirksliga Schwarzwald Hohenzollern mit der Luftpistolenmannschaft gegen den SV Hettingen mit 4:1 gewonnen und wurde Vizemeister der Liga. Nendingen erzielte die gleiche Anzahl an Mannschaftspunkten und Einzelpunkten wie der Meister Onstmettingen. Den Ausschlag zur Platzierung gab der direkte Vergleich der Mannschaften beim Aufeinandertreffen am 2. Wettkampftag. Damit steigt Onstmettingen in die Bezirksoberliga auf.

Oliver Dietz beendete die Saison als bester Einzelschütze.

Im Mannschaftskampf Hettingen siegten Oliver Dietz gegen Ferdinand Haug mit 365:341 Ringen, Udo Kleiser gegen Mario Businger mit 367:349, Michael Schilling gegen Bruno Rudolf mit 353:350, und Jörg Blum gegen Josef Schanz mit 340:321. Gabriele Bett unterlag Dietmar Raffka mit 311:318 Ringen.

Die Tabelle nach dem abschließenden 7. Wettkampftag: 1. SV Onstmettingen 12:2; 2. SGI Nendingen 12:2; 3. SV Bärenthal 8:6; 4. SV Dürbheim 8:6; 5. SV Böttingen 8:6; 6. SV Hettingen 4:10; 7. SVng Meßstetten 4:10. - Die Einzelwertungs-Tabelle von 50 Schützen: 1. Oliver Dietz Nendingen 366,17; 2. Christoph Heierth, Böttingen 361,60; 3. Udo Kleiser, Nendingen 359,67; 4. Robert Wägeli, Bärenthal 359,33; 5. Dimitri Schäfer, Dürbheim 357,20. Weitere Plätze der Nendinger Schützen: Platz 14 belegt Michael Schilling mit 343,50, Platz 22 Jörg Blum 336,33 und Platz 33 Gabriele Bett mit 323,00 Ringen.