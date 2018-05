Schüler zeichnen ihren Europagedanken

34 junge Preisträger aus insgesamt fünf Schulen aus dem Landkreis Tuttlingen haben am vergangenen Dienstag im Rahmen des 65. Europäischen Wettbewerbs im Landratsamt von Landrat Stefan Bär ihre Auszeichnung für ihre Kunstwerke erhalten.

Die teilnehmenden Schüler versammelten sich gemeinsam mit ihren Lehrern im Foyer des Landratsamtes. Dort sind ab sofort für die Öffentlichkeit ihre Kunstwerke bis zum 25. Mai ausgestellt – und das zurecht. Sie alle haben im Unterricht viel Kreativität an den Tag gelegt und eine unabhängige Jury mit ihren Collagen, Zeichnungen und Gemälden überzeugt.

Alle Kunstwerke standen unter dem Thema „Denk mal – worauf baut Europa? – Europäisches Kulturerbejahr 2018“. Darauf ging auch Landrat Stefan Bär in seiner Begrüßungsrede ein. „Die Frage war die Vorgabe des diesjährigen Wettbewerbs und die Werke zeigen, dass es auf diese Frage tolle Antworten gibt“, sagte Bär, denn die Schüler beantworteten diese mit Stift und ihrer kreativen Ader in Form eines Bildes. Die Werke würden zeigen, „wie vielfältig Europa tatsächlich ist“, findet Bär.

Bundesweit hätten sich laut dem Landrat 85 626 Schüler an diesem Wettbewerb beteiligt von insgesamt 1296 Schulen. „Das ist ein Teilnahmerekord. Wir haben leider was die Beteiligung im Landkreis betrifft etwas rückläufige Zahlen, was nicht unbedingt die Schulen, sondern die Preisträger selber betreffen“, betonte Bär und erinnerte, dass es auch schon über 100 Preisträger gewesen seien.

Zwei sind für einen Bundespreis nominiert

In diesem Jahr sind es 34, die allesamt Ortspreisträger sind. Von dieser Zahl haben sich vier junge Kunsttalente auf Landesebene als Landespreisträger behauptet. Davon wurden wiederum zwei für den Bundespreis nominiert. „In der Summe ist dies ein super Abschneiden“, so Stefan Bär, der den Schülern dafür herzlich gratulierte und sich bei allen bedankte, die dazu beigetragen haben.

Alle Preisträger haben von Landrat Stefan Bär eine Urkunde, einen Kinogutschein von der Kreissparkasse Tuttlingen und von Seiten der Gemeinde ein weiteres Präsent überreicht bekommen. Für die Landespreisträger gab es obendrauf einen Büchergutschein.

Bis zur Nominierung für den Bundespreis haben es Yvett Vig aus Klasse sieben und Luca Hoffmann aus Klasse fünf mit ihren Bildern geschafft. Beide gehen in die Schillerschule. Yvett Vig zeichnete ein Pferd mit einer Reiterin und einer Zuschauerin. Im Hintergrund sind die Landesflaggen verschiedener europäischer Länder zu sehen, was laut der Künstlerin ein internationales Pferdeturnier darstellen soll, auf dem viele Nationen aufeinandertreffen.

Ein ganz anderes Motiv suchte sich Luca Hoffmann aus. Er ist bei der Freiwilligen Feuerwehr Tuttlingen aktiv und malte deshalb ein Feuerwehrauto mit zwei Feuerwehrmännern. Auch er berücksichtigte das diesjährige Thema rund um Europa und zeichnete mehrere Landesflaggen auf das Polizeiauto, wie Italien, Spanien, die Niederlande und Frankreich. Beiden haben die Bilder mit Unterstützung von ihrer Kunstlehrerin Silke Krais gezeichnet, die die beiden zur Preisverleihung begleitete.