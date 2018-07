Schüler und Betriebe auf Tuchfühlung

Von

Ein Defekt an einem Lüftungsmotor ist am Freitag gegen 21 Uhr die Ursache für den Großeinsatz am Tuttlinger Standort des Klinkiums Landkreis Tuttlingen gewesen. Das berichtete die Polizei am Wochenende.

Da ein Lüftungsmotor heiß gelaufen war, kam es im Bereich der Intensivstation zu einer leichten Rauchentwicklung. Dadurch wurde die Brandmeldeanlage aktiviert, was zu einem großen Einsatz von Feuerwehr und Rettungskräften am Klinikum führte.