Schüler gehen wieder für das Klima auf die Straße

Das macht die Stadt für den Klimaschutz: Schon seit Jahren hat sich die Stadtverwaltung Klimaschutz auf die Fahnen geschrieben. Eine der neusten Entwicklungen: Entscheidungen im Gemeinderat sollen auf ihre Klimarelevanz geprüft werden. Doch das ist nicht alles. So plant die Verwaltung etwa im kommenden Jahr 1,2 Millionen Euro für den Ausbau des Radwegenetzes zu investieren. Bereits zum zweiten Mal hat die Stadt an der bundesweiten Aktion „Stadtradeln“ teilgenommen, um mehr Bürger aufs Rad zu bekommen. Ebenso hat Tuttlingen in den letzten Jahren Geld in E-Ladesäulen sowohl für E-Bikes als auch E-Autos investiert. Mit der Förderung des Pfandbechersystems Recup, sollen Pappbecher vermieden werden. Seit 2015 beschäftigt die Stadt einen Klimaschutzmanager. Die Liste ist lang. In Zukunft könnten Bauherren in der Stadt eine Photovoltaikanlage auf dem Dach vorgeschrieben und Steingärten untersagt werden – das wird zumindest regelmäßig im Gemeinderat diskutiert. (sbh)