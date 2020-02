Schüler führen Shakespeare-Stück auf

Schüler der Theater-AG des Immanuel-Kant-Gymnasiums haben sich an die Irrungen und Wirrungen des Shakespearestücks „Mittsommernachtstraum“ gewagt und das mittlerweile weltberühmte Stück auf die Bühne gebracht.

„Die Liebe wechselt nicht mit Stunde oder Woche, weit reicht ihre Kraft bis zum letzten Tag“: Als Shakespeare einst jenes Zitat formulierte, wusste er wohl noch nicht um seine Ideen und Fantasien zu seinem inzwischen berühmten Mittsommernachtstraum. Denn welchen zauberhaften Schabernack der bekannte Lyriker in seinem Werk mit der Liebe treibt, entzieht sich beinahe schon der menschlichen Vorstellungskraft. Und so machte sich die Theater-AG des IKG daran, mit ihrer Bühnenfassung des Stücks ein wenig Licht in die komplizierten Wirrungen zu bringen.

So wurden die Zuschauer in der Aula durch die Schüler der Klassenstufen 8 bis in die Kursstufe in die zauberhafte Welt der Elfenkönigin Titania und ihres Gemahls Oberon und dessen frechen Gefährten Puck entführt. Auch die Theater-AG der Unterstufe kam dabei zum Zug – sie präsentierte ergänzend einen Schwank aus der Jugend der Shakespeare-Charaktere.

Im Stück wurde zwischen den jungen Paaren Lysander und Hermia sowie Demetrius und Helena die Liebe heraufbeschworen. Die unbeholfenen Handwerker Athens gaben die Vorstellung ihres Lebens vor dem Hofstaat des Königs Theseus. Die Schüler schafften es dabei, die Figuren auf der Bühne durch ihre Mimik und Gestik zum Leben zu erwecken und dem Publikum einen amüsanten und kurzweiligen Theaterabend zu bescheren. Unterstützt wurde die Illusion durch das romantisch verspielte Bühnenbild des Elfenwaldes.

Ein Wermutstropfen bleibt der Theater-AG trotz ihres erfolgreichen Auftrittes jedoch: Die Aula der Gymnasien wird aufgrund der Sanierung für die nächsten Jahre wohl nicht bespielbar sein, das IKG–Theater wird es aber trotzdem geben.