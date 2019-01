Schüler dürfen mit SWR-Bigband spielen

Die Mitglieder der Bigband des Immanuel-Kant-Gymnasiums in Tuttlingen sind schon jetzt ein bisschen aufgeregt – für das jährliche Konzert konnte Bigband-Leiter und Musiklehrer Tristan Kaltenbach in diesem Jahr besonders rennomierte Gäste gewinnen: Die SWR-Bigband wird am 29. März gemeinsam mit der Tuttlinger Schüler-Bigband auf der Bühne stehen.

Bisher habe er darauf geachtet, dass sich bei den Gastspielern der Konzerte jedes Jahr eine regionale Bigband und im Jahr darauf eine „größere“ Bigband abwechseln, erklärt Tristan Kaltenbach. Die SWR-Bigband habe er schon länger im Kopf gehabt und auch schon mehrmals angefragt, nun habe es endlich geklappt. „Wie ich das dann in zwei Jahren noch toppen soll, weiß ich aber noch nicht“, sagt er und lacht.

Aktuell spielen 22 Schüler bei „Tuttifunk“, der Bigband des Immanuel-Kant-Gymnasiums. „Es sind Musiker aus allen Altersklassen, von Fünftklässlern bis zu Abiturienten“, lässt Kaltenbach wissen. Diese Mischung funktioniere bestens, denn so würden die Schüler gegenseitig voneinander lernen.

Geprobt wird einmal pro Woche, vor dem großen Konzert dürfte es jedoch ein paar weitere Proben geben. Kommende Woche geht es für die jungen Musiker beispielsweise nach Ochsenhausen, wo jedes Jahr die „Landesakademie für die musizierende Jugend“ in Baden-Württemberg stattfindet. „Dort bereiten wird uns vor, wir werden dann die erste Hälfte des Konzerts stemmen“, sagt Kaltenbach. Im Repertoire von „Tuttifunk“ finden sich dabei sowohl Popsongs, als auch Stücke aus Swing, Funk und Latin.

Nach der Pause wird dann die SWR-Bigband das zweite Set des Abends in der Aula der Gymnasien spielen. „Das sind natürlich absolute Profis. Das ist für Familien genauso etwas wie für Musikkenner“, erklärt der Lehrer, der sich schon sehr auf das Konzert freut: „Es wird auf jeden Fall kurzweilig, feurig und spritzig.“

Unterricht mit den Profis

Doch vorher dürfen die Musiker von „Tuttifunk“ noch von den Profis lernen: Die Konzertteilnahme ist Teil des Projektes „Live@School“, bei dem die SWR-Bigband Workshops an Schulen gibt. Drei solcher Termine dürfen sich die Schüler in den kommenen Wochen aussuchen.

Die Experten werden dann nach Tuttlingen kommen und die Schüler unterrichten. „Ich denke, wir machen einen Workshop für die Bläser, einen für die Band und eine Tutti-Probe mit der gesamten Bigband“, kündigt Kaltenbach an. Mit dieser professionellen Vorbereitung dürfte spätestens beim Konzert dann jeder Ton sitzen.