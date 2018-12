Schüler dürfen ein Jahr lang Zeitung lesen

Der Schneeschuhverein Tuttlingen hat sich erneut unterstützend und fördernd engagiert: Er hat eine Lesepatenschaft für die Albert-Schweitzer-Schule in Tuttlingen übernommen. Fortan haben die Schüler der Oberstufen (Klasse acht und neun) die Möglichkeit, im Leseraum auf den gestifteten Sitzhockern Platz zu nehmen und täglich die neueste Ausgabe des Gränzboten zu lesen. Dasselbe gilt zudem für die Schüler der Fritz-Erler-Schule, die eine Gränzbote-Lesepatenschaft von der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg gesponsert bekam.

Das Equipment vom Gränzboten – zwei Sitzwürfel, der Zeitungshalter, ein Tisch und ein Garderobenständer – bleiben dauerhaft im dem speziellen Leseraum in der Albert-Schweitzer-Schule, denn die Lesepatenschaft ist auf unbegrenzte Zeit ausgerichtet. „Die gemütliche Sitzecke wird von unseren Schülern sehr gerne angenommen. Sie lesen hier aber nicht nur die Zeitung, sondern nehmen auch einmal ein Buch zur Hand“, erklärte Schulleiterin Heike Zwick bei der offiziellen Übergabe der Urkunde durch Michael Geiselmann, Marketing Manager des Gränzboten, und Bernd Kramer, dem Vorsitzenden des Schneeschuhvereins Tuttlingen.

„Themen, die nicht in Lehrbüchern stehen“

In der Albert-Schweitzer-Schule werden derzeit 80 Schüler in neun Klassen unterrichtet. „Durch das starke Engagement des Schneeschuhvereins haben wir nun die Möglichkeit, die Schüler der Klassen acht und neun für die Zeitung, insbesondere aber auch das Lesen, zu begeistern. Für Themen, die nicht in den Lehrbüchern stehen“, betonte Heike Zwick. Die Lehrer, die oft nicht in Tuttlingen wohnen, nehmen täglich die Zeitung in die Hand, informieren sich selbst über die Stadt, den Landkreis, und suchen nach Artikeln und Themen, die sie in den Unterricht einbauen können. Diese werden dann kopiert, so dass alle gemeinsam lesen können. Danach wird darüber diskutiert, die einzelnen Themen werden besprochen, manchmal verfassen die Schüler sogar einen eigenen Text dazu.

„Es ist eine kleine Unterstützung, die Sinn macht“, erklärte Bernd Kramer das Engagement seinesVereins. „Ein Engagement, das den Bezug zur Zeitung, aber auch das Bewusstsein für die Demokratie, Toleranz und das Miteinander fördern soll.“ Heike Zwick fügte hinzu: „Ein tolles Angebot, das unsere Lehrer, die mit viel Herzblut und Engagement mit unseren Schülern arbeiten, unterstützt und einen weiteren Teil unserer Erlebnispädagogik darstellt.“

Fritz-Erler-Schule bekommt Lesepatenschaft der AOK

Fleißig in der Zeitung blättern können künftig auch die Schüler der Fritz-Erler-Schule. Auch hier gibt es einen Leseraum, in dem ein Jahr lang dank der Lesepatenschaft der AOK Schwarzwald-Baar-Heugberg die aktuelle Ausgabe des Gränzboten ausliegen wird. Die werde auch teilweise im Unterricht oder sogar in Prüfungen genutzt wenn etwa Ereignisse aus der Vorwoche abgefragt würden, erklärte Schulleiterin Ursula Graf. Und auch viele Lehrer würden gerne mal einen Blick in die Zeitung werfen, um sich über das Tagesgeschehen in Tuttlingen zu informieren, verriet sie. Als „tolle Aktion“ lobte das Projekt auch Felix Fetzer, Vertriebsleiter bei der AOK Schwarzwald-Baar-Heuberg.