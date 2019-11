Schömberg rückt näher an Tabellenführer Rottweil heran

Die TG Schömberg hat in der Handball-Bezirksliga Frauen ihre weiße Weste beim Vorletzten Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II verteidigt und ist näher an Tabellenführer Rottweil herangerückt. Den einzigen Heimsieg verbuchte Dunningen/Schramberg, denn auch in den anderen beiden Spielen gab es sichere Auswärtserfolge.

Bezirksliga Frauen

HSG Fridingen/Mühlheim II – HWB Winterlingen-Bitz 23:27 (11:15). In dieser kampfbetonten Partie ging die HSG zu Anfang des Spiels in Führung. Allerdings fanden die Gastgeberinnen nicht zu ihrem gewohnten Spiel und nutzten ihre Chancen unzureichend. Der HWB nutzte dies geschickt aus und freute sich über einen Auswärtssieg. Beste Werferinnen: Heim: Anika Hipp 6/2; Gast: Luana Errico 6/2.

SG Dunningen/Schramberg – TV Spaichingen 30:25 (15:6). Mit einer starken Abwehrleistung stellten die Gastgeberinnen in der ersten Hälfte die Weichen auf Sieg. Nach der Pause wechselte die SG dann viel durch und so konnten die Spaichingerinnen zum Ende noch etwas näher herankommen. Beste Werferinnen: Heim: Corinna Jähn 7/4; Gast: Michelle Merkt 7.

TG Schwenningen – TV Onstmettingen 27:32 (12:16). Die Anfangsphase verlief ausgeglichen, wobei sich die Gastgeberinnen zunächst leichte Vorteile erspielten. Beim 10:11 in der 22. Minute ging Onstmettingen erstmals in Führung, die man sogar auf acht Tore ausbaute. Die TG kämpfte sich wieder heran und schöpfte beim 27:30 drei Minuten vor Spielende noch einmal Hoffnung, doch Onstmettingen gab sich keine Blöße mehr. Beste Werferinnen: Heim: Julia Czech 11/6; Gast: Nathalie Klaszka 9/2.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen II – TG Schömberg 22:32 (13:17). Das Spiel wurde von Beginn an von den Schömbergerinnen dominiert. Mit zunehmender Spieldauer wurde der Rückstand der Gastgeberinnen immer größer und so gab es am Ende eine recht deutliche Heimniederlage. Beste Werferinnen: Heim: Nadine Haberer 5/1, Lisa-Marie Lettau 5/4; Gast: Stefanie Schütz 8/4, Kerstin Lehmann 6.

Bezirksklasse Frauen

Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III und Rottweil II kamen zu Heimsiegen.

HSG Rottweil II – HSG Rietheim-Weilheim 33:15 (13:8). Nach dem guten Start der Rottweilerinnen kämpften sich die Gäste aus 6:5 heran. Mit einer guten Abwehrleistung bestimmten die Gastgeberinnen danach das Spiel und setzten sich bis zur Halbzeit mit sieben Toren ab. In der zweiten Hälfte war Rietheim-Weilheim chancenlos und Rottweil II steuerte einem ungefährdeten Sieg entgegen. Beste Werferinnen: Heim: Antonia Schirm 7, Patricia Schwenke 5; Gast: Malin Bräunlinger 4, Isabell Haffa 4/2.

HSG Nendingen/Tuttlingen/Wurmlingen III – TG Schömberg II 25:23 (14:9). In einem guten und fairen Spiel erwischte die Heimmannschaft den besseren Start und setzte sich bis zur Halbzeit mit fünf Toren ab. Auch nach dem Wechsel hatte die HSG alles im Griff und sah beim 24:17 bereits wie der sichere Sieger aus. Die Gäste kämpfen sich aber auf 24:23 heran. Nun vergaben sie einen Siebenmeter und im Gegenzug machte die HSG den Sieg perfekt. Beste Werferinnen: Heim: Janna Renner 6/3; Gast: Maike Glinschert 6.

Kreisliga A Frauen

HSG Neckartal II – TSV Burladingen 33:13 (15:7). Die Gastgeberinnen zeigten ein temporeiches Spiel und verbesserten sich mit dem Sieg auf den zweiten Platz. Beste Werferinnen: Heim: Mara Schaber 5; Gast: Sophie Leis 5/2.