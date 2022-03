Das Scala Kino nimmt an einer groß angelegten Spendenaktion für Kinder in der Ukraine teil. Sämtliche Erlöse der Vorstellung sollen an notleidende Familien gespendet werden.

