SC 04 vergeigt’s, Trossingen triumphiert

In Testspielen nach dem Corona-Lockdown haben der SV Kolbingen und die SpVgg Trossingen eine gute Figur abgegeben und gewannen ihre Partien. Der SC 04 Tuttlingen verlor hingegen im Derby gegen den FV Möhringen.

FV Möhringen – SC 04 Tuttlingen 2:0 (2:0). Der badische Bezirksligaaufsteiger FV Möhringen hat den Landesligisten aus Tuttlingen verdient mit 2:0 geschlagen. Die Mannschaft von Trainer Heinz Jäger investierte deutlich mehr in dieses Testspiel, wobei die Möhringer teilweise etwas übermotiviert in dieses Freundschaftsspiel gingen. Der schwache Schiedsrichter Enis Morat leitete die Partie viel zu großzügig.

Einen Freistoß vom ehemaligen SC04-Stürmer Mario Giesler parierte Tuttlingens Torhüter Michael Hetzel in der fünften Minute sicher. Die Möhringer hatten in der Anfangsphase deutlich mehr vom Spiel, wobei sich der SC 04 im Mittelfeld viele Ballverluste leistete. In der 15. Minute wurde ein 16-Meter-Schuss von Robin Petrowski eine sichere Beute von FV-Torhüter Noel Bianchi. In der 20. Minute zischte ein Freistoß aus 20 Metern von Mario Giesler knapp am Tuttlinger Gehäuse vorbei.

Nach einem Abspielfehler im Spielaufbau wurden die Tuttlinger in 24. Minute klassisch ausgekontert, als Mario Giesler sicher vollendete. Die Führung war zu diesem Zeitpunkt hochverdient, weil die Mannschaft von SC04-Trainer Andreas Keller viel zu überhastet agierte.

Danach kamen die Tuttlinger etwas besser ins Spiel, aber mehr als ein harmloser Kopfball von Aaron Barquero Schwarz sowie eine Flanke von Robin Petrowski, die Torhüter Noel Bianchi über die Latte lenkte, sprang dabei nicht heraus. In der 37. Minute setzte sich Felix Bell im Tuttlinger Strafraum durch und erzielte mit einem unhaltbaren Flachschuss das 2:0. Kurz vor der Halbzeit wurde Tuttlingens Stürmer Tim Kammerer in höchster Not von Johannes Haller im Möhringer Strafraum gebremst.

Auch nach der Halbzeitpause waren die Möhringer viel aggressiver, während der SC 04 weiterhin zerfahren agierte. Viele Unterbrechungen ließen keinen richtigen Spielfluss mehr zu, und Torchancen wurden Mangelware. Die Möhringer vergaben einen höheren Sieg, als Lucas Tschaut in der 72. Minute knapp verpasste und Jonas Heine in der 85. Minute am glänzend reagierenden SC04-Torhüter Michael Hetzel scheiterte.

SpVgg Trossingen – DJK Donaueschingen 4:2 (3:1). SpVgg Trossingen – ab der kommenden Saison Neu-Landesligist – konnte die starke Leistung aus dem Testspiel gegen die TSG Balingen bestätigen und bezwang am Dienstagabend den südbadischen Verbandsligisten DJK Donaueschingen mit 4:2 (3:1). Trossingens Trainer Andreas Probst musste auf Dimitri Stroh, Kevin Frick, Vladimir Biller und Mustafa Avci verletzungsbedingt verzichten.

Die Gäste kamen zu Beginn besser in die Partie und gingen bereits nach wenigen Minuten nach einem Abstimmungsfehler in der Trossinger Hintermannschaft durch einen präzisen Distanzschuss von Max Schneider mit 0:1 in Führung.

Maximilian Pfau, Neuzugang von der TSG Balingen, im Trossinger Gehäuse war machtlos. Trossingen übernahm danach jedoch die Spielkontrolle und glich durch Anatol Walter nach einer guten Viertelstunde aus. Nur kurz darauf bediente Mohammed Eid nach einem Konter mustergültig Walter, der erneut eiskalt zum 2:1 abschloss. Die SpVgg Trossingen hatte danach weitere gute Möglichkeiten und hätte längst höher führen müssen. . So landete ein Freistoß von Christian Balde an der Querlatte. Kurz vor dem Pausenpfiff erhöhte Thomas Merk mit einem sehenswerten Schuss von der Strafraumgrenze auf 3:1.

Auch im zweiten Durchgang war die SpVgg die bessere Mannschaft, der Gäste-Keeper bewahrte sein Team mit zwei Glanzparaden jedoch vor einem höheren Rückstand. In der 78. Minute traf Christian Balde per Freistoß aus gut 25 Metern zum 4:1. Quasi mit dem Schlusspfiff erzielten die Gäste nach einem Konter noch den Ehrentreffer zum 4:2.

Unter dem Strich stand erneut eine überzeugende Leistung des Teams von Trainer Andy Probst. Überschattet wurde die gute Leistung von einer Verletzung von Trossingens Antreiber im Mittelfeld, Mark Stegmann, der sich ohne gegnerische Einwirkung in der 40. Spielminute verletzte und mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht werden musste.

SV Kolbingen – SV Spaichingen 3:2 (3:1). Im ersten Spiel nach der Corona-Pandemie gelang dem SV Kolbingen (Kreisliga A) gegen den SV Spaichingen (Kreisliga B) ein 3:2-Sieg. In der 19. Minute ging der SV Kolbingen durch Jonas Rink in Führung (Neuzugang eigene Jugend). Bereits fünf Minuten später gelang den Spaichingern der 1:1-Ausgleich. In der 34. Minute ging der SV Kolbingen durch Pascal Stehle nach Vorarbeit von Jannik Braun erneut in Führung. In der 38. Minute erhöhte der SVK auf 3:1 durch Lukas Hipp nach Pass von Max Amann. In der Pause wurde auf beiden Seiten heftig gewechselt, und in der 59. Minute verkürzte der SV Spaichingen auf 3:2. In der Schlussviertelstunde hatten beide Mannschaften gute Möglichkeiten auf eine Ergebnisänderung, doch es blieb beim verdienten SVK-Sieg.