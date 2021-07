SC geht in Bösingen 0:5 unter

Für den SC 04 Tuttlingen hat es im WFV-Pokalspiel beim VfB Bösingen nichts zu erben gegeben. Die Donaustädter verloren 0:5.

Nach ausgeglichenen zehn Minuten erhöhte der VfB Bösingen den Druck und setzte sich in der Tuttlinger Hälfte fest. Nachdem Emir Cesmeciler noch auf der Linie klären konnte, verwandelte VfB-Kapitän Marius Beiter den anschließenden Eckball per Kopf zur 1:0-Führung (19.). Kurz darauf köpfte Marius Müller auf Flanke von Jauch an die Latte (30.). Das zweite Tor gelang Andy Zimmermann nach 34 Minuten. Die Donaustädter blieben vor der Pause ohne Abschluss und verzeichneten mehrere Abseitssituationen.

Ab der 50. Minute hatten die Gäste kurzzeitig ihre beste Phase im Spiel. Nach einem Ballverlust schalteten die Nullvierer schnell, Laurent Sterling brachte das Leder aber nicht auf das Tor (53.). Mit einem Doppelschlag sorgte der VfB dann für die Vorentscheidung. Erneut bekam der Sportclub einen Eckball nicht verteidigt, als Silas Lehmann an den ersten Pfosten sprintete und per Kopf traf. Kurz nach Wiederanspiel erhöhte Benedikt Bantle auf 4:0. Razvan Radu verpasste mit einem Lupfer auf der Gegenseite das 1:4 (67.). Mit dem besten Spielzug der Partie über den eingewechselten Florian Supper und Jauch verwandelte Bantle im Zentrum auf 5:0 (67.). Aaron Barquero Schwarz musste bei seinem Comeback mit gelb-rot vom Platz (76.).

Für SC-Trainer Andreas Keller war es ein hochverdienter VfB-Sieg, Bei den Standardsituationen hat der SC 04 mehrfach Konsequenz vermissen lassen. „In Summe waren wir in vielen Situationen zu naiv und einfach auch noch nicht erfahren genug. Da hat man gesehen, dass Bösingen viel cleverer ist und viel mehr Routine drin hat“, so Keller, dem wie VfB-Coach Peter Leopold mehrere Spieler fehlten. Leopold: „Ich bin zufrieden, was meine Jungs geleistet haben, auch die, die von der Bank gekommen sind. Ich habe allen Spielzeit geben wollen.“

Tuttlingen: Firat Yagci, Emir Cesmeciler, Patrick Renner, Aaron Barquero Schwarz, Ali Akkaya, Laurent Sterling (88. Arlind Pervizaj), Gabriel Misic (72. Marius Andris), Nico Wieneke, Lukas Zeyher (61. Jeremy Cerqueira Ruiz), Tim Kammerer, Razvan Radu. - Tore: 1:0 (19.) Marius Beiter, 2:0 (34.) Andy Zimmermann, 3:0 (60.) Silas Lehmann, 4:0 (61.) und 5:0 (67.) beide Benedikt Bantle. - Gelbrote Karte: Aaron Barquero Schwarz (76., SC 04). - Gelbe Karten: 1/3. - Schiedsrichter: Achim Mauz (Harthausen). - Zuschauer: 130.