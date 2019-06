SC-Frauen spielen beim SV Nufringen um den Aufstieg

Die Fußballfrauen des SC 04 Tuttlingen spielen am Sonntag im entscheidenden Relegationsspiel um den Aufstieg in die Regionenliga. Die Tuttlingerinnen müssen um 15 Uhr beim SV Nufringen antreten.

Die letzten Kräfte mobilisieren müssen die Frauen aus der Donaustadt bei ihrer Fahrt ins Gäu. Die englische Woche, am Donnerstag gab es im Pokalfinale eine 0:6-Niederlage gegen Aldingen, verlangt noch einmal alles ab. Mit einem Sieg kann die Elf von Trainer Michael Druffner in die Regionenliga aufsteigen. Der SVN hat allerdings ein erfahrenes Team, das nun seit drei Jahren in der Regionenliga spielt.

Die Tuttlingerinnen schalteten am vergangenen Sonntag auf dem Weg zu diesem Spiel den VfR Klosterreichenbach 5:4 nach Elfmeterschießen aus. Mit diesem gestärkten Selbstvertrauen wollen sie um ihre erfahrene Kristin Ronecker (früher Hegauer FV) sowie Rekord-SC-Torschützin Cornelia Maurer den großen Coup beim Favoriten aus der Nähe von Gärtringen an der A81 im Kreis Böblingen schaffen. Sollte die Partie nach 90 Minuten Remis stehen gibt es Verlängerung und, falls nötig, ein Elfmeterschießen.

Nufringen beendete die Runde mit 27 Punkten und 41:44-Toren, Tuttlingen erzielte 92:30-Treffer und holte 56 Zähler. Der SVN hat zum Ende der Saison nur noch eines der letzten sechs Spiele gewinnen können. Sollte es am Schluss in eine Strafstoß-Entscheidung gehen, hat Nufringen in der laufenden Runde im Bezirkspokal einmal verloren (5:6 gegen Grafenau), Tuttlingen hingegen in Pokal und Relegation bereits dreimal ein Elfmeterschießen gewonnen und offenbar gute Nerven, wenn der Druck am größten wird.