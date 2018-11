SC B.A.T. will Erfolgsserie fortsetzen

Für viele der südbadischen Fußballvereine aus dem Kreis Tuttlingen startet mit dem Spieltag am Sonntag die Rückrunde. In Weilersbach duellieren sich der abstiegsbedrohte FCW und Tabellenführer Gutmadingen (Bezirksliga Bad. Schwarzwald). In Kirchen-Hausen erwartet der Aufsteiger und Tabellenführer den FV Möhringen, der sich für die Hinspielniederlage revanchieren will (Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald, siehe Spiel des Tages). Die SG Liptingen/Emmingen tritt beim Hegauer FV II an (Kreisliga A 2 Bodensee), dessen erste Mannschaft danach in der Bezirksliga Bodensee den Hattinger SV empfängt.

Bezirksliga Schwarzwald

SV TuS Immendingen – FC Königsfeld (Sonntag, 14.30 Uhr). Der gastgebende SV Immendingen ist das Team, das unter Druck steht. Königsfeld belegt Rang vier und kann nur mit einer starken Rückrunde am Führungstrio dranbleiben. Der SVI allerdings ist Schlusslicht und sollte noch vor der Winterpause versuchen, zumindest zum rettenden Platz 13 aufzuschließen. Aktuell sind es vier Punkte Rückstand.

FC Weilersbach – FC Gutmadingen. Vermutlich muss der FCW gegen andere Gegner die Punkte gegen den Abstieg holen. Dass man gegen den Tabellenersten eine Chance hat scheint ausgeschlossen. Mit dem jüngsten Sieg in Marbach (2:1) stellte der FC seine Klasse unter Beweis und eine Wiederholung des Ergebnisses der Hinrunde ist realistisch (3:1).

Bezirksliga Bodensee

Hegauer FV – Hattinger SV (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Gastgeber geht zu Hause als Favorit in die Partie und wird versuchen, den Anschluss an den Relegationsplatz zum Aufstieg nicht zu verlieren. Der HSV will stattdessen schleunigst die Abstiegsränge verlassen und zu Kontinuität finden. Ob das gerade im Welschinger Stadion gelingt, ist unklar.

Kreisliga A 2 Bodensee

Hegauer FV II – SG Liptingen/Emmingen (Sonntag, 12.15 Uhr). Wenn der SG ein Sieg gelingt, dann sind die Mannschaften punktgleich im vorderen Mittelfeld der Tabelle. Die Gäste wollen vor allem den Abwärtstrend stoppen und endlich wieder Plätze gut machen. Die Bezirksliga-Reserve kann sich mit einer guten Rückrunde zur Führungsgruppe orientieren und wird motiviert sein, weiter aufzuschließen.

SC Buchheim/Altheim/Thalheim – FSG Zizishausen/Hi.Ho. (14.30 Uhr). Kann der SC B.A.T. auch im sechsten Ligaspiel in Serie ungeschlagen bleiben? Durch die aktuelle Formstärke und das Heimspiel ist der Sportclub gleichstark einzuschätzen wie die FSG, die fünf Punkte mehr einfahren konnte.

SV Orsingen-Nenzingen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen. Orsingen-Nenzingen ist zu Hause in der Favoritenrolle. Der FC ist in einem bedenklichen Formtief und rutschte bereits bis auf den vorletzten Platz ab. Das Team von Francesco Pastore verlor zuletzt gegen den Hegauer FV II mit 2:4. Gelingt es dem FC, den Schalter umzulegen?

Kreisliga B 2 Bad. Schwarzwald

SG Aulfingen/Leipferdingen – FC Grüningen (Sonntag, 14.30 Uhr). Der Saisonauftakt wurde in Grüningen 2:3 verloren und die SG wird sich daheim revanchieren wollen. Der FC punktete ansonsten nicht und ist bei der SG klarer Außenseiter.

SV Geisingen II – Ewattingen. Im Duell der punktgleichen Teams wird ein ausgeglichenes Spiel erwartet.

Kreisliga B 4 Bad. Schwarzwald

SV TuS Immendingen II – FC Königsfeld II (Sonntag, 12.45 Uhr). Der Tabellenführer aus Königsfeld wird bei der SVI-Zweiten nichts zu verschenken haben und ist Favorit.

FC Weilersbach II – FC Gutmadingen II. Das Spiel ist offen.