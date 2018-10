SC B.A.T. will am Mittwoch nachlegen

Zwei Nachholspiele in Südbaden und eine vorgezogene Partie in der Kreisliga B, Staffel 2 – auch Fußballer auf Kreisliga-Ebene sind am Mittwoch und Donnerstag im Einsatz.

Kreisliga A 2 Bad. Bodensee: SV Orsingen-Nenzingen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim (Mittwoch, 19.30 Uhr). Der Sportclub will den Aufschwung durch den ersten Saisonsieg auch in Orsingen-Nenzingen zu Punkten ummünzen. Der Gastgeber holte zwölf seiner 15 Zähler auf heimischem Platz und will gegen den Zwölften sicher keine Punkte liegen lassen. Der SC B.A.T. muss kämpferisch wieder überzeugen und an die Leistung in Worndorf (2:1) anknüpfen.

Kreisliga A 2 Bad. Schwarzwald: SV Gündelwangen – SG Kirchen-Hausen (Donnerstag, 15 Uhr). Die Spielgemeinschaft reist in der Favoritenrolle an und spielte auswärts bislang überzeugend. Kurioserweise hat der SVG als Zwölfter der Liga sieben Tore mehr erzielt (31) als die drittplatzierte SG (24). Ein Gündelwanger Sieg käme im Moment überraschend. Die SG könnte mit einem Sieg bis mindestens Samstag Tabellenführer sein und am FC Lenzkirch und dem SV Grafenhausen vorbeiziehen.

Kreisliga B 2 Schwarzwald: VfR Wilflingen – SG Dürbheim/Mahlstetten (Mi., 18.30 Uhr). Die Gastgeber brauchen dringend drei Punkte, um vom abstiegsbedrohten zwölften Platz wegzukommen. Mit der SG reist der momentane Tabellenzweite an, der sich keinen Ausrutscher leisten kann, denn auf Platz drei steht der SV Spaichingen mit nur einem Zähler Rückstand.