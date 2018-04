SC B.A.T. verliert Derby und Daniel Knoblauch

Sieg, Unentschieden, Niederlage: Die Landkreis-Teams in der Fußball-Kreisliga A 2 Bodensee erreichten ganz unterschiedliche Ergebnisse. Der SC B.A.T. verlor nicht nur das Derby in Emmingen-Liptingen, sondern auch noch Daniel Knoblauch nach einem kuriosen doppelten Platzverweis.

SG Emmingen-Liptingen – SC Buchheim/Altheim/Thalheim 3:0 (1:0). – Schiedsrichter: Michael Böhler (Aach/Hegau). – Zuschauer: 300. – Tore: 1:0 (30. Minute) Matthias Strey, 2:0 (58.) Mike Heizmann, 3:0 (74.) Mike Heizmann. – Besondere Vorkommnisse: Gelb-Rot und Rot Daniel Knoblauch (66.) SC B.A.T. wegen Meckerns. – Über weite Strecken bestimmten die Hausherren das Geschehen, die Gäste kamen kaum zu zwingenden Chancen. Es dauerte 30 Minuten, bis ein Angriff sein Ziel fand. Ausgehend von Daniel Gonzales lief der Ball zu Philipp Gäckle, dessen Hereingabe Matthias Strey fünf Meter vor dem Gästetor über die Linie schob. Fünf Minuten nach dem Seitenwechsel drang Mike Heizmann über die rechte Seite in den gegnerischen Strafraum ein und vollendete seine Einzelaktion zum 2:0 in die kurze Ecke. In einer fairen Partie zog Schiedsrichter Michael Böhler gegen SC-Spieler Daniel Knoblauch (65.) sein ganzes „Kartensortiment“ wegen fortgeführtem Meckerns – erst Gelb, dann Gelb-Rot und schließlich noch Rot. Die Entscheidung fiel in der 74. Minute durch den zweiten Treffer von Heizmann nach einem gelungenen Spielzug über Jan Rentschler und Gonzales. In der Schlussphase verzeichnete die SG E-L noch einen Lattentreffer.

Hegauer FV II – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 3:3 (3:2). – Schiedsrichter: Alfred Rudolf (Leibertingen). – Zuschauer: 40. – Tore: 0:2 (2.) Robin Wunderlich, 0:2 (4.) Matthias Weinmann, 1:2 (13.) Helio Sousa Rodrigues, 2:2 (29.) Philipp Lang, 3:2 (45.) Lars Sommer, 3:3 (76.) Matthias Weinmann. – Nur einen Punkt hat die Elf von Francesco Pastore bei der Reserve des Hegauer FV mitgenommen. Die Gäste erwischten einen optimalen Start, legten schnell zwei Tore vor. Robin Wunderlich war nach einem Angriff durch die Mitte schneller als die überraschte FV-Abwehr und schob zur Führung ein. Beim nächsten Angriff der Gäste über die rechte Seite zielte Matthias Weinmann in die lange Ecke (4.) zum 2:0 für den FC. Den möglichen dritten Treffer ließ Wunderlich nach Zuspiel von Matthias Weinmann vor dem leeren Tor liegen. Danach wurden die spielerisch versierten Gastgeber stärker. Aus dem Gewühl gelang der Anschlusstreffer. Nach einer halben Stunde gelang Philipp Lang aus gut 30 Meter der Ausgleich, als sich der Ball über die gesamte Abwehr hinweg ins Tor senkte. Mit dem 3:2 in der letzten Minute vor der Halbzeitpause war das Spiel komplett gedreht. Im zweiten Durchgang waren die Gäste dann wieder die bessere Mannschaft. Weinmann setzte sich gegen die heimische Abwehr durch und traf zum 3:3 (76.). Trotz weiterer FC-Möglichkeiten blieb es beim leistungsgerechten Remis.