SC B.A.T. sichert sich durch 2:1-Erfolg den Klassenerhalt

In der Fußball-Kreisliga A Badischer Bodensee, Staffel 3, habend die drei Mannschaften aus dem Kreis Tuttlingen gewonnen. Der SC B.A.T. sicherte sich durch den 2:1-Erfolg gegen den SV Volkertshausen den Klassenerhalt.

FC Steißlingen – FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen 3:4 (3:1). - Schiedsrichterin: Anna-Urte Waibel (Mühlhausen). - Zuschauer: 70. - Tore: 1:0 (6. Minute) Stefan Fuchs, 2:0 (18./Handelfmeter) Gent Zhuniqi, 3:0 (28.) Stefan Fuchs, 3:1 (45.) Manuel Reutebuch, 3:2 (62.) Robin Wunderlich, 3:3 (74.) Matthias Weinmann, 3:4 (90. + 1) Manuel Reutebuch. Bei forschem Beginn der Gastgeber mit der ersten Gelegenheit nach drei Minuten und dem Führungstreffer (6. Minute) nach einem mustergültigen Konter durch ihren Torjäger Stefan Fuchs (19 Tore) war dies für die Gäste ein krasser Fehlstart. Es folgte nach einem unabsichtlichen Handspiel an der Strafraumgrenze das 2:0 durch einen Elfmeter von Zhuniqi (18.). Und nach einer knappen halben Stunde stand es 3:0 für die Hausherren durch Stefan Fuchs. Die eigenen Chancen konnten die Gäste nicht verwerten. Erst Manuel Reutebuch gelang unmittelbar vor dem Pausenpfiff das 3:1. Was keiner für möglich hielt, trat im zweiten Spielabschnitt ein. Robin Wunderlich verkürzte mit einem Heber über Torwart Ronny Buder auf 3:2 (62.) und Matthias Weinmann gelang mit einer akrobatischen Aktion der 3:3-Ausgleich. Dann überschlugen sich die Ereignisse. Torwart Ronny Buder wurde in seinem letzten Spiel (89.) unter dem Applaus der Mannschaften und Zuschauer verabschiedet. Sein Nachfolger Sascha Hirling musste in der Nachspielzeit ohne Ballkontakt den 4:3-Siegtreffer der Gäste durch Manuel Reutebuch hinnehmen.

SG Emmingen-Liptingen – Hegauer FV II 9:1 (5:0). - Schiedsrichter: Yilmaz Kükler (Pfullendorf). - Zuschauer: 250. - Tore: 1:0 (8. Minute) Muhammed Suso, 2:0 (16.) Philipp Gäckle, 3:0, 4:0, 5:0 (20./27. Handelfmeter/40.) Mike Heizmann, 5:1 (46.) Markus Dietrich, 6:1 (49.) Andreas Schmid, 7:1 (67.) Mike Heizmann, 8:1 (76.) Julian Renner, 9:1 (89.) Kai Fundel. - Besondere Vorkommnisse: Hegauer FV vergibt in der 50. Minute einen Handelfmeter. Die Reserve des Hegauer FV ging in der Torflut der SG Emmingen-Liptingen regelrecht unter. Die Hausherren dominierten über 90 Minuten das Spielgeschehen gegen eine in allen Belangen überforderte Gästemannschaft. Nach einem lupenreinen Hattrick im ersten Spielabschnitt und dem Treffer nach dem Seitenwechsel trug sich Mike Heizmann viermal in die Torjägerliste ein und schloss mit ebenfalls 14 Toren zu Mannschaftskamerad Philipp Gäckle auf. Die Hausherren konnten nach Belieben schalten und walten. Gleich nach dem Wiederbeginn machte die SG E/L das Geschenk zum Gegentreffer. Der Sieg hätte nach den gegebenen Chancen noch höher ausfallen können.

SC Altheim/Thalheim/Thalheim – SV Volkertshausen 2:1 (2:1). - Schiedsrichter: Güven Doruk (Singen). - Zuschauer: 110. - Tore: 0:1 (29. Minute) Marvin Schwarz, 1:1 (33.) Florian Liehner, 2:1 (39./Handelfmeter) Dirk Spöri. Für beide Mannschaften stand viel auf dem Spiel. Die Hausherren verzeichneten den besseren Start. Nervosität war in beiden Abwehrreichen spürbar. Trotz guter Gelegenheit für die Gastgeber durch Robert Rudolf musste man lange auf den ersten Treffer warten. Die Führung erzielten aber die Gäste durch Marvin Schwarz. Nur vier Minuten später fiel der Ausgleich durch Florian Liehner. Der SC war wieder tonangebend. Nach Handspiel im Strafraum verwandelte Spielertrainer Dirk Spöri den Strafstoß zur SC-Führung. Im zweiten Spielabschnitt gab es bei guten Paraden beider Torhüter keine weiteren Tore. Für den SC B.A.T. war der Schlusspfiff eine Erleichterung. Das Ergebnis sicherte den Klassenerhalt. (hd)